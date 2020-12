Horoskop na pondělí 21. prosince: Přemýšlejte, jak naložíte s penězi!

Velká konjunkce Saturnu a Jupitera dnes zapříčiní, že získáte touhu po dobrodružství a svobodě. Merkur se přesouvá do znamení Kozoroha a vy se budete moci pochlubit novými výsledky ve své profesi.

Beran

Nabídka pomoci ze strany partnera pro vás bude překvapivá. Přestože jste jeden druhému velkou podporou, rádi si zároveň udržujete samostatnost. Nezaváháte však a svou hrdost hodíte za hlavu. S pomocí milované polovičky se stanou starosti polovičními.

Býk

Merkur se dnes přesouvá do znamení Kozoroha a vy se budete moci pochlubit novými výsledky ve své profesi. Jen málokdo je ochoten obětovat kariéře tolik co vy. Konečně se vám však začne splácet všechen čas i energie, které jste práci věnovali.

Blíženci

Příležitost doplnit si vzdělání pro vás bude velmi lákavá. Přestože už teď nevíte, kam dříve skočit, neodoláte a využijete šanci zimního Slunovratu přiučit se něčemu novému. A jistě toho nebudete litovat! Nové poznatky v oboru vám otevřou mnohé dveře.

Rak

Slunce dnes vstupuje do znamení Kozoroha a pracovně se vám bude dařit opravdu skvěle. Přestože se v osobním životě možná potýkáte s problémy, nedopustíte, aby stávající situace ovlivnila váš výkon. Soustředěním se na práci odvede myšlenky od problémů.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA LEDEN!

Zajímá vás, na co se můžete v prvním měsíci roku 2021 těšit? Zjistěte to již nyní a čtěte HNED!

Lev

Přestože jsou vaši potomci ve věku, kdy pomalu, ale jistě přebírají zodpovědnost sami za sebe, budete kontrolovat jejich školní výsledky. Víte, že před svátky mají sklony ke zbrklosti a nepečlivosti, o to mileji vás však překvapí! Můžete na ně být právem pyšní.

Panna

Partnerův chladný přístup i konjunkce Saturnu a Jupitera ve vás vyvolá mnohé pochybnosti. Přestože většinou netrpíte žárlivostí a paranoidními představami, tentokrát budete mít co dělat, abyste se nepustili do konfliktu. Chcete být milovaní!

Váhy

Velká konjunkce Saturnu a Jupitera dnes zapříčiní, že získáte touhu po dobrodružství a svobodě. Rutina a stereotyp vás budou unavovat více než obvykle, a proto se zkuste odhodlat k odvážným činům! Uvidíte, že trocha adrenalinu vám zvedne náladu!

Štír

Vlivem dnešního přechodu Slunce do Kozoroha se vám podaří vyřídit veškeré úřední záležitosti ještě před svátky. Když se do něčeho pustíte, děláte to s vervou a nadšením, a proto se nemusíte bát neúspěchu. Nenecháte se ničím odradit!

TAROT PŘÁNÍ

Pokud máte své tajné přání a chcete vědět, zda se vám vyplní, pak neváhejte a vytáhněte si své 3 karty teď!

Střelec

Nadřízený ocení vaše schopnosti a nadšení pro věc a vy budete jeho pochvalou právem polichoceni. Na kariéře vám záleží a rozhodně se nespokojíte s průměrem. To je pro vaše konkurenty velká výzva, vy se však bát nemusíte. Umíte zabojovat, když je třeba!

Kozoroh

Protějšek ocení vaši upřímnost a dá vám najevo, že si vašich přímých slov váží. Moc dobře totiž ví, že najít člověka, jenž se nebojí mluvit pravdu, je velice vzácné. Váš vztah je o porozumění a vzájemné důvěře, lži a faleš v něm nemají žádné místo!

Vodnář

Vlivem konjunkce Saturnu a Jupitera začnete uvažovat o veliké životní změně. V poslední době se necítíte příliš dobře a máte pocit, že vám vše jaksi proklouzává mezi prsty. Již nechcete dál přihlížet tomu, jak se vše mění, a proto se odhodláte k činu!

Ryby

Vlivem Slunce, které dnes vstoupí do Kozoroha, se rozhodnete pro kontrolu svých výdajů a jejím výsledkem budete velice příjemně překvapeni. Faktem totiž je, že umíte hospodařit, a tím pádem jste na tom finančně více než dobře. Popřemýšlejte, co s penězi uděláte!