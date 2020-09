Horoskop na pondělí 21. září: Den vhodný pro investice

Jupiter v Kozorohu vám přeje v oblasti ekonomie. Pokud máte možnost investovat, udělejte to. Dnešní den je vhodný pro zamyšlení, co budete dělat v budoucnu. Dívejte se kolem sebe, možná právě na vás čeká nová láska.

Beran

Budete v kurzu pro opačné pohlaví. Pravděpodobně vás nyní baví hezky se oblékat, všelijak vylepšujete svůj zevnějšek. Potřebujete, aby vám váš šarm někdo pochválil. Pokud to neudělá partner, pak si řeknete o pochvalu očima klidně venku nebo v práci.

Býk

Jste v oblasti lásky malinko nejistí. Víte, že můžete nabídnout stabilní zázemí a trvalou lásku. Jen je potíž, že si nejste jisti, zda to vaše drahá polovička vůbec bude umět docenit, či zda o to vůbec vlastně stojí. Rozhovorem na férovku nic nezkazíte.

Blíženci

V lásce jste zamilovaní, je o vás velký zájem u opačného pohlaví, jste nejenom přitažliví, ale také se inteligentně projevujete. To vám bude závidět kdosi z vašeho okolí, kdo si příliš servítky nebere a chová se velmi vyzývavě, až partneři prchají.

Rak

Jupiter v Kozorohu vám přeje v oblasti ekonomie. Také je stále výhodné řešit dlouhodobé investice do rodiny - bydlení, vzdělávání dětí, zdraví, důchodové připojištění apod. A až to všechno vyřešíte, neměli byste zapomenout také na sebe a odpočinek.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA ŘÍJEN!

Zajímá vás, na co se můžete v příštím měsíci těšit? Zjistěte to již nyní!



Lev

Po finanční stránce se smiřte se skutečností, že si budete muset počkat na dobu, kdy Mars odejde ze znamení Berana, aby se vám lépe fungovalo v kolektivu kolegů. Přestože vás láká sólová hra, budete muset, chtě nechtě, spolupracovat a komunikovat.

Panna

Pokuste se překonat drobnou nepřízeň v milostném životě. Nejlepší bude chovat se otevřeně a říct protějšku bez obalu, co vás trápí. Pak to spolu můžete vyřešit, nebo zjistíte, že vaše obavy byly úplně liché a potíž byla v něčem ale docela jiném.





Váhy

Vynikající dny pro lásku. Jste pod vroucí a vášnivou Venuší ve Lvu. Pozor na milostné přehmaty, kdy se chováte mile k nějakému ctiteli, kterého ve skutečnosti nehodláte pojmout za partnera. To by si mohl vzít osobně a vy ho pak těžko utěšovali.

Štír

Vaše komunikace je poněkud netaktní. Nemáte trpělivost s lidmi, kteří moc mluví a málo pracují. Umíte jim dát své pohrdání pěkně najevo. Čímž však jejich pracovní tempo nestoupne, a naopak budou mluvit ještě více, tentokrát však navrch o vás.





KYVADLO ZDARMA

Vyzkoušejte virtuální kyvadlo, které Vám ihned odpoví!



Střelec

Čekají vás náročné dny! V lásce se vám daří, jste milování a vroucně milujete, ale pro příliš nestabilní pracovní klima jste nuceni být delší dobu v zaměstnání. Což může vaše drahá polovička brát tak, že na ni vlastně čas mít ani nechcete a nemilujete ji tolik.

Kozoroh

Budete hledat pověstně své místo na slunci. Jste nyní ve fázi oťukávání se, kdy ještě přesně nevíte, co chcete, ale víte, co vás baví a co naopak nikoliv. V zaměstnání jste lépe komunikativní, ale stále se cítíte, jako byste nezapadli do kolektivu.

Vodnář

Stále je vhodné hledět do budoucna a trpělivě pronikat k novým informacím ve vašem oboru. Nyní nečekejte finanční odměny za své schopnosti. Obrňte se trpělivostí a nepolevujte ve studiu. Budoucnost vás za vaší píli brzy odmění vrchovatou měrou.

Ryby

V oblasti lásky jste v napěťové situaci a pravděpodobně doma dochází k drobnému dusnu. Komunikace díky Merkuru ve Vahách trochu vázne. Nezbude tedy vám než se pokusit všechno překlenout s humorem, a hlavně nepodléhat žádným depresivním myšlenkám.