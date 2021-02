Horoskop na pondělí 22. února: Dnes si získáte srdce svého vyvoleného

To nejcennější, co nyní od Marsu v Býku máte, je čas příznivý především pro práci na výslunní, ideálně ve vedoucí pozici. Mnohé prohřešky vám budou prominuty a jste velice spokojení se svým vzhledem, i se svým vystupováním na veřejnosti.

Beran

Mnozí lidé vám budou šlapat na paty z pouhé nepřejícnosti úspěchu. Vy jste ale zvyklí klacky pod nohama přeskakovat a ještě před západem sluncem se vám podaří se společensky zvýraznit, a to nikoliv jako faux-pas, ale spíše jako slibný začátek kariéry.

Býk

Nepodceňujte právě nepřející závistivce. Vy stále nevěříte, že existují podlí lidé. Máte před sebou slibný kariérní vzestup, tak si jej nepokazte potyčkami s lidmi, kteří vás nemohou ničím obohatit a jenom vás zdržují od toho, co je důležité.

Blíženci

To nejcennější, co nyní od Marsu v Býku máte, je čas příznivý především pro práci na výsluní – ideálně ve vedoucí pozici. Nepromarněte proto žádný okamžik tohoto dne a pusťte se do věcí, které už jste dlouho odkládali. Zadaří se vám vše, na co sáhnete.

Rak

V oblasti lásky se vám daří nadprůměrně až do večera a budete všude středem zájmu. Mnohé prohřešky vám budou prominuty a jste velice spokojení se svým vzhledem i se svým vystupováním na veřejnosti. Srdce partnera si získáváte opravdu snadno a lehce.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA BŘEZEN!

Zajímá vás, na co se můžete v příštím měsíci těšit? Zjistěte to již nyní a čtěte HNED!

Lev

Při dnešku se váš protějšek začne více choulit do sebe. Můžete mít pocit, že vám zamlčuje informace nebo že vás již nemá rád. Uvědomte si, že mu nebo jí nemusí vyhovovat tak aktivní sexuální život jako vám a dopřejte své drahé polovičce více času.

Panna

Ponechte protějšku také nějaké soukromí a nevyptávejte se jako malé dítě na všechno z jeho minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti. Kroťte svou zvědavost a uvidíte, že za chvíli bude sám plný toho, o co by se s vámi chtěl podělit a co prodiskutovat.

Váhy

V zaměstnání se vám daří. Máte pocit, že není překážek, které by vás mohly zbrzdit. A opravdu procházíte tak výjimečnými konstelacemi pro pracovní úspěch, že by bylo škoda nechávat jakékoliv nápady stranou. Každý nápad musíte podchytit a nepustit.

Štír

Máte nejen přízeň svých kolegů, ale i samotného nadřízeného. Pokuste se pracovat do maxima, kterého jste schopni. Jen pozor na pracovní úrazy z nepozornosti. Občas se nevyhnete komunikačním botám. Okolí váš ostřejší jazýček ale přejde bez odezvy.

MAGICKÝ TAROT LÁSKY

Personalizovaný výklad kartářkou! Sami si vytáhněte karty! Tarot vám řekne vše o vašem milostném životě!

Střelec

V domácím prostředí se spíše nudíte a všichni vám připadají jako brzda. Vymýšlíte, jakým způsobem ostatní zainteresovat do svých zájmů. Většinou se vám nedá nic odmítnout, a tak příbuzní tráví mnoho času s vámi mimo domov a ve vleku vašich záležitostí.

Kozoroh

Vypadá to, že vám členové rodiny budou nahrazovat neuspokojivý partnerský vztah. Pravděpodobně se budete chtít častěji někomu svěřit. Nebojte se být více otevření než býváte obvykle a uvidíte, jak se vám uleví. Navíc se i vy něco dozvíte o blízkých.

Vodnář

Nesnažte se být úplní sólisté. Myslete na to, že vám druhý člověk může dát cennou radu. Vidí vás z odstupu, a to je k nezaplacení. Nadhledu teď sami nejste schopni. Dopřejte si tedy radost ze sounáležitosti a vzájemného rokování o všem možném.

Ryby

Podaří se vám navázat kontakty s vedoucími typy lidí. Ty by si vás měli považovat, a jestli budete umět vhodně požádat, obdarují vás královsky tím, oč jste žádali. Občas si postesknete, že máte tolik práce, že si své výdělky ani nemáte kdy užít.