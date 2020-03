Horoskop na pondělí 23. března: Nebojte se investic, dobře se zúročí

Začátek jara vnese svěží vítr do dlouhodobých vztahů, ale probudí i chuť k seznámení v těch, kteří jsou zatím single. Nastává také vhodná doba pro finanční investice. Jaro zkrátka přeje podnikání, přesto však při volbě investic pamatujte na zdravý selský rozum.

Beran

Snažte se o jediné, a to věnovat třetí jarní den všem lidem, kteří jsou s vámi jakkoliv spjati rodinnými pouty. Nemají potřebu vám házet klacky pod nohy, ač to tak někdy může vypadat. Dnes jednomyslně přijmou vaše návrhy a mají vás za oporu.

Býk

Vyvarujte se při tomto začátku jara všech extrémů. V sexu vám odolá málokterý partner, avšak stále si připomínejte nakolik je pro vás jednorázový úlet směrodatný a nakolik toužíte po trvalém zázemí. Volte své kroky opatrně, ať pak nelitujete.

Blíženci

V lásce je začátek jarního období vhodný pro seznamování a lehkou milostnou koketérii. Vztahy, které jsou letité a mají své zaběhnuté rutiny, se nyní mohou osvěžit. Mnohdy sice za cenu chvilkové nejistoty, kterou ale hravě ustojíte. Tak do toho.

Rak

Váš vztah bude chvíli naruby, stejně jako jarní počasí, ale brzy se začne dařit a určíte si milostné priority. Nervozita a nejistota dnes ještě přetrvá, ale to je normální po událostech, které máte za sebou. Přítomnost již přináší věrnost a stabilitu.

Lev

V oblasti peněz jste stejně jako vaši kolegové ovlivněni touhou po rychlém zisku. Věnujte se ale raději aktivitám, které jsou prioritou pro vaši duši, ne peněženku. Začíná jaro, tak se nechte hýčkat. A hýčkání si zaslouží i vaši blízcí, oplácejte ho.

Panna

Jestliže se více osob ve vaší rodině shoduje na tom, že je třeba nějak přicházející jaro oslavit, sázejte třeba společně nějaké rostlinky. Vlastní kariérní představy na chvíli odložte stranou. Překonejte své ego a alespoň na nějakou dobu buďte hraví.

Váhy

Smysluplnost svého pracovního konání, ač se vám jeví dosti neprůhledně, se dozvíte brzy. Jen musíte alespoň nějaký čas vytrvat. Přestaňte být tím, kdo vidí za každým rohem problém a raději si užívejte probouzející se jarní přírody a sluníčka.

Štír

Nenechte se unášet povinnostmi, které vám dávají druzí a zapomeňte na řízení svého času do puntíku. Jaro si žádá inovativní přístup. I dočasné ztráty jsou teď v pořádku. Uvidíte, že váš šéf vám nakonec ještě dá za pravdu, když budete upřímní.

Střelec

Situace na vaší finanční frontě se otáčí, stejně jako se mění roční období. Musíte dnes veškeré pracovní úkony dobře prověřovat, ale hlavně se věnujte obchodování a komunikaci s vlivnými osobami. Do cesty vám přicházejí takové, s nimiž si porozumíte.

Kozoroh

Tenhle jarní den, ač je to poněkud neromantické, zasvětíte obchodování. Co vás ale překvapí, bude, že začnete obchodovat s lidmi, kteří byli původně blízcí přátelé vašich příbuzných. Přes spletité cestičky jsou tyto osoby nyní více spjaty s vámi.

Vodnář

V oblasti rodiny počítejte se značným oříškem. A nebude to právě hádka o to, jak nejlépe přivítat jaro. Vaši příbuzní se naladí na vlnu hrabivosti a vy budete mít co dělat, abyste uhájili jisté věci, ke kterým máte osobní vztah. Nakonec obstojíte.

Ryby

Někdo mocný vám při dnešku pomáhá překonávat pracovní překážky. A pomoci se dočkáte i doma. Dobrodiní přicházející z rodiny přijímejte plnými hrstmi a děkujte za to, že máte takovou oporu. Odměňte své blízké třeba první jarní kytičkou. Potěšíte je.