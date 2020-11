Horoskop na pondělí 23. listopadu: Udělejte si pořádek ve svém životě

Beran

Hektické tempo tohoto měsíce vás nutí být neustále ve střehu, aby vám nic neuniklo. Je vám jasné, že se nyní nemůžete držet nikde stranou, a tak si i dnes kráčíte přímo za splněním všech svých snů. Úsloví o trpělivosti u vás v tomto období neobstojí.

Býk

Nezačínáte týden v právě nejlepším rozpoložení. Merkur ve Štíru vám to totiž nijak neulehčuje, naopak vás zásobují pořádnou dávkou skepse a rozmrzelosti. Nezbývá vám než se s tím poprat. Zkuste si dnes najít aspoň nějaký malý důvod k radosti. Pomůže to.

Blíženci

Dnes budete disponovat velkou dávkou intuice. Využijte ji k tomu, abyste našli nové cesty, a to jak v kariéře, tak ve vztazích nebo při hledání nového partnera. Pomůže vám najít i ty nejlepší nabídky, ať už hodláte pořizovat cokoliv. Využijte toho!

Rak

Vaše energie se zdá být v listopadu nevyčerpatelná. Musíte si však ohlídat všechny kroky, které hodláte udělat. Jste netrpěliví a snažíte se věci popohnat co nejvíce dopředu. Zbrklostí byste se ale dnes i v dalších dnech připravili o skvělé šance.

PARTNERSKÝ HOROSKOP NA MÍRU!

Poznejte, jak se k sobě hodíte se svým partnerem! Vydrží Váš vztah na věky, nebo jde jen o krátkodobou známost?

Individuální zpracování profesionálním astrologem!

Lev

Hned na počátku týdne pocítíte obrovský příval kreativity. Je možné jej zúročit všude, kde vás to napadne. Vyplatit by se vám to mohlo zejména v podnikání anebo při zvelebování domácího hnízdečka. Budete mít opravdu skvělé nápady, tak je využijte!

Panna

Každý problém, který nyní řešíte, prožíváte víc, než je nutné. Nějaký se najde i dnes a opět vás z toho přepadne splín. Nesnažte se tolik být dokonalí a perfektní. Uvolněte se, odpočiňte si. Vaši blízcí a přátelé vás mají rádi i s vašimi nedostatky.

Váhy

Ani v tomto týdnu nepolevujte ve svém úsilí na cestě k vysněným metám, a proto do něj hned v pondělí vykročte pravou nohou, a hlavně s elánem a odhodláním. Promýšlejte své kroky, plánujte, buďte taktikové a stratégové. Planety vás budou laskavě podporovat.

Štír

Dnes se vám bude dařit skvěle! Zejména v pracovní oblasti. Důležité je, abyste se nenechali rozhodit nikým, kdo se do vás pustí. Nemusí jít přitom o slovní útok, postačí i nepříjemné špičkování. Vykašlete se na všechny prudiče a užijte si svůj den!

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA PROSINEC!

Zajímá vás, na co se můžete v příštím měsíci těšit? Zjistěte to již nyní!

Střelec

Planetární energie vás dnes budou konfrontovat s nutností udělat si pořádek ve svém životě, zejména v jeho důležitých oblastech. A budete chtít vyřešit všechno hned. Pokud víte, jak na to, pusťte se klidně do toho. Jinak počkejte a sestavte si plán.

Kozoroh

Nějaká chyba z minulosti se vám dnes vrátí jako bumerang a nutnost její nápravy vám připraví nepříjemné chvíle. Všechno zlé je však i k něčemu dobré. Naučíte se, že je třeba dávat si při práci větší pozor a předejdete tím podobným nepříjemnostem.

Vodnář

Možná si dnes vyžádá vaši podporu někdo z vašich nejbližších, přátel či spolupracovníků. Rádi jim ji poskytnete, sami víte, jak životní problém, starosti a vnitřní nejistota dokážou s člověkem zacvičit. Jste sami na sebe hrdí, že vás lidé vyhledávají.

Ryby

I když se toho děje ve vašem životě poslední dobou hodně, dnes se vám nad tím nechce přemýšlet. Je to předzvěst toho, jaký bude celý tento týden. Spíše než přemýšlení vás budou zajímat intenzivní prožitky a přímá akce ve všech oblastech vašeho života.