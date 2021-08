Horoskop na pondělí 23. srpna: Dnes je vhodný den k urovnání sporů

Beran

Pokud zastáváte v zaměstnání vedoucí pozici, dnešní den vám umožní porozumět práci jednoho ze svých podřízených. Ještě donedávna jste ho moc nechápali. Nyní uvidíte, že jeho práce má velký smysl. Začnete o něm uvažovat jako o svém zástupci.

Býk

V práci se dnes zaměříte na to, abyste dali do pořádku veškeré vaše listiny, které se vám válejí na stole. Jakmile si svůj nepořádek uklidíte, ve dveřích se objeví kontrola. Oddychnete si, že na vás nemůžou, příště už to na poslední chvíli nenecháte.

Blíženci

Pokud nežijete v partnerském svazku, ani nemáte žádný milující protějšek, připravte se na seznamovací den. Budete připraveni seznámit se s někým milým a zajímavým. Dávejte si ale pozor, abyste se nenechali zmást prvním dojmem. Dejte až na ten druhý.

Rak

Odpoledne budete mít velkou radost. Celý den budete totiž pracovat co to dá, abyste mohli zabouchnout dveře od práce o pěknou chvíli dřív, než je obvyklé. To vám vykouzlí úsměv na tváři. Budete se věnovat rodině nebo koníčkům, které jste zanedbávali.

Lev

Merkur v Panně vám dnes bude nápomocen při komunikaci všeho druhu. Jeho pozitivního vlivu využijete především pro urovnání sporů, které vás v poslední době často provázeli. Pokud si chcete zažádat o zvýšení platu, dnes pro to nastala vhodná chvíle.

Panna

O práci se dnes nebudete vůbec zajímat, bude vám jedno, že nic nestihnete. Místo toho se budete zabývat tím, jaký je vlastně váš partner. Jistá situace vás donutila k pochybám, jestli ho vůbec znáte. Nakonec si ale uvědomíte, že na poznávání je dost času.

Váhy

Dnešní den pro vás bude ještě vlivem včerejšího Úplňku velmi úspěšný ve všech oblastech života. Bude se vám dařit naprosto vše, na co sáhnete. Dosáhnete všeho, na co jen na malou chviličku pomyslíte. Není divu, že budete dnes velmi spokojení a optimisticky naladění.

Štír

Konkurence vám začne šlapat na paty. Vy si z toho ale nebudete dělat vůbec žádné vrásky na čele. Vaše produkty a služby jsou na trhu již tak zakořeněné a mají vybudované tak silné jméno, že je jen tak něco neohrozí. Konkurence si trochu vyláme zuby.

Střelec

Dnes čekají nějaká pozitiva hlavně na jedince, kteří se zabývají nějakou analytickou profesí. Ale ani ostatní nemusí věšet hlavu. Hvězdy dnes přejí všem zrozencům Střelce. Bude se vám dařit hlavně v milostném životě, který je pro vás důležitý.

Kozoroh

Očekávejte jistou situaci, ve které se projeví pravé úmysly nejen vašeho partnera, ale i vaše. Málo pevné vztahy může postihnout ničivé zemětřesení, trvalá partnerství mohou naopak posílit. Je jen a jen na vás, jak vzniklou situaci přijmete.

Vodnář

Dnes se budete snažit ze všech sil, abyste stihli všechny úkoly, které musíte. I přes veškerou vaši snahu se vám ale asi pravděpodobně nepodaří vše stihnout. Budete muset zůstat v práci přesčas, z čehož nebudete mít radost. Měli jste jiné plány.

Ryby

Složitější pracovní úkony – to nebude to, co vám dnes půjde zrovna od ruky. Některé přenecháte po domluvě kolegům, kterým půjdou od ruky daleko víc než vám. Vy sami se budete věnovat něčemu jednoduššímu, i tak ale stihnete udělat hromadu práce