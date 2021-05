Horoskop na pondělí 24. května: Dnes vám výjimečně prospěje samota

Beran

Vaše schopnost pracovat bude při pondělí poněkud ochromena Marsem v Raku. Do oběda se vám pravděpodobně stane, že vícekrát zabloudíte pohledem k hodinám a budete je hypnotizovat. Navíc nenajdete člověka, který by pomohl nastartovat vaše energické motory.

Býk

Zdá se, že některé z vašich představ o dnešku se naplní až na samotném sklonku dne. Pravděpodobně se tak potvrdí platnost hesla: Kdo si počká, ten se dočká, ať už je to v oblasti domova či práce. Telefony a internet fungují i v nočních hodinách.

Blíženci

Výborně se vám bude spolupracovat ve dvou nebo i ve větší skupině. Kolektiv potáhne vaši pracovní morálku a vy nebudete muset zápasit se svou občasnou leností. Důsledný pracovní režim, který se vám podaří společně zavést, ušetří moře času a starostí.

Rak

V oblasti lásky se vám vlivem Venuše v Blížencích podaří najít rovnováhu a partnerský klid jen obtížně. Pravděpodobně se budete chtít svěřovat ze svých vnitřních ublížení, ale protějšek pro vaše bolístky nemá čas. Pokuste se věnovat raději svému hobby.

Lev

Nenecháte se vytočit, ani když někdo z vašich blízkých zkouší vaši trpělivost. Zdá se, že získáte nakonec i puget růží. Vždyť se říká, že trpělivost růže přináší. Jenom se o tom nezapomeňte nápadně zmínit před dotyčným, až ho přejde kousavá nálada.

Panna

Setkáte se s mocenskými choutkami kohosi z okolí a zdá se, že velmi blízkého. A budete na základě nových zkušeností ochotni souhlasit, že lidská povaha je příliš slabá na to, aby dokázala opovrhovat mocí a aby při cestě vzhůru nedala všanc všechno.

Váhy

Blížící se Úplněk Vám přeje, tak se připravte na situace, kdy se vám podaří najít společnou řeč dokonce i v partnerství, které se již jevilo jako beznadějné. Nyní se utuží zejména fyzický aspekt vztahu, takže neváhejte mluvit i řečí těla. Mnohdy znamení víc než slova.

Štír

V práci se vám nebude příliš dařit a díky únavě budete mít pocit, že se stále nebude rýsovat světlo na konci pracovního tunelu. Rozptylte se alespoň ve svém domácím zázemí. Je čas pro nejrůznější koníčky a tvůrčí aktivity, které vám umožní relax.

Střelec

Při dnešku se raději věnujte pouze práci než různým osobním dilematům. Vaše výsledky dojdou ocenění, ve které už jste ani nedoufali. Navíc, jak finančního, tak pochvalného, takže se vám pak doma bude mnohem lépe přemítat nad dalšími záležitostmi.

Kozoroh

Vaše rodinné konstelace se mohou zdát navenek velice šťastné, ale pod povrchem víte nejlépe vy sami, že jde vesměs o povrchní vazby. Je tedy ideální doba pro procházky o samotě, soukromničení nad vašimi koníčky, ale i plánování, jak si být opět blíž.

Vodnář

Jestliže se necháte vmanévrovat svými příbuznými, nejčastěji to mohou být rodiče, do nějakého rozhodnutí, evidentně si budete rvát vlasy. Měli byste najít sílu a svůj život směrovat podle toho, co vám dává smysl. Samozřejmě s přihlédnutím k možnostem.

Ryby

Bude zapotřebí věnovat se sebereflexi, ve které si sami sobě nic nenalháváte a nic podlého před sebou významově nebagatelizujete. Nalijte si čistého vína a všechno, co vám až doteď vadilo, zkuste podrobit kritické revizi Merkuru v Blížencích.