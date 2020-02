Horoskop na pondělí 24. února: Okolí k vám dnes bude nebývale kritické

Drobné spory, kritika i malé křivdy budou dnes na denním pořádku. Obzvlášť kritičtí budou vaši kolegové a nadřízení, kteří budou mít tendenci vám koukat pod ruce a hledat, na co by ukázali prstem. Nebojte se ničeho, pracujte s pílí sobě vlastní a žádný záškodník nebude mít šanci.

Beran

Připravte se na to, že hned v pondělí budete pod přísným dozorem nadřízeného. Nenechte se rozhodit a nebuďte nervózní. Dělejte svou práci stejně dobře jako vždy a nemusíte se ničeho bát. Právě naopak! Šéf konečně uvidí, že jste člověk na svém místě.

Býk

Nenechte se ničím rozptylovat. Dnes kolem vás bude rušno a soustředit se na práci půjde jen těžko. Snažte se vytěsnit z hlavy neodbytné myšlenky a rušící podněty a věnujte se jen svým povinnostem. Snažte se vyhnout zbytečným chybám a nedorozuměním.

Blíženci

Mějte se na pozoru! Někdo dostal zálusk na vašeho partnera. Protějšek vás velice miluje, a proto se nemusíte bát, že by sám od sebe utekl za někým jiným. Pokud mu ale nebudete věnovat více pozornosti a péče, mohlo by se stát, že je začne hledat jinde.

Rak

Nespoléhejte na nikoho jiného a veškerou zodpovědnost přeberte vy sami. Konkurence ve vašem zaměstnání je opravdu veliká a v dnešní době je bohužel důvěra velmi ošemetnou záležitostí. Staňte se samostatnými, spoléhejte sami na sebe a získejte tak jistotu.

MĚSÍČNÍ TAROT NA BŘEZEN!

Zajímá vás, na co se můžete v březnu těšit? Zjistěte to již nyní s vaším měsíčním tarotem!

Lev

Konečně se všechno vrací do starých kolejích. Pokud to mezi vámi a vaším partnerem nebylo v poslední době právě ideální, věřte, že harmonie do vztahu se pomalu, ale jistě navrátí. Neshody jsou naprosto běžnou záležitostí, nenechte se tím rozhodit.

Panna

Cítíte se ukřivdění? Pokud se některému z vašich lenošivých kolegů daří lépe než vám, neutápějte se v sebelítosti a raději přemýšlejte nad tím, co dělá jinak. Jste velmi pracovití, ale možná vám chybí schopnost prezentovat své výkony. Změňte to!

Váhy

Váš kolega se ze dne na den stane spojencem. I když důvěra je nutná, zachovejte jistou míru obezřetnosti. Mohlo by se totiž lehce stát, že se k vám zdánlivě loajální spolupracovník otočí zády. Raději tedy nesázejte všechno na jednu jedinou kartu.

Štír

Vaše pracovní a kariérní výsledky vás doslova zaskočí. Ale v dobrém slova smyslu! Zjistíte, že jste mnohem lepší, než jste si mysleli. To je bezesporu příjemný objev, ovšem nedejte na dojmy nadřízených. Sami nejlépe víte, kde máte mezery a slabiny.

KARMA TAROT

Karty vám odhalí karmický potenciál. Nečekejte a vytáhněte si svých 5 karet teď!

Střelec



V zaměstnání vás budou považovat za stoprocentně spolehlivé pracovníky, kteří opravdu nikdy nezklamou. Takový obrázek je jistě lichotivý, ovšem také velice závazný. Proto nezapomeňte, že laťka je vysoko! Měli byste se moc snažit, abyste ji neshodili.

Kozoroh

Budete mít vztek na kolegy, kteří pracují méně než vy, ale jejich ohodnocení je vyšší. Než však začnete dštít síru na všechny strany, uvědomte si, že stačí málo k tomu, abyste se ocitli na jejich místě. Chce to jen trochu více rozumu a prozíravosti.

Vodnář

Vaše práce dnes bude nadřízenými nebývale kontrolována. I když to nebude dvakrát příjemné, svědomí můžete mít čisté. Své povinnosti totiž plníte svědomitě a do puntíku přesně. Můžete být proto rádi, že si zaměstnavatelé všimnou vašeho odhodlání.

Ryby

Nebudete se bát bojovat o to, co vám patří. A to ani v případě, že se budete muset postavit přátelům či rodině. V tomto ohledu však buďte opatrní. Jisté činy totiž lze jen těžko vrátit zpět. Proto obzvláště dnes platí heslo: Dvakrát měř, jednou řež!