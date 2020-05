Horoskop na pondělí 25. května: Zajímavé nápady zužitkujete v práci

Beran

I když pracovní týden teprve začíná, nemáte žádné špatné pocity. Naopak, docela se těšíte na všechno, co tento týden uděláte. Hvězdy připomínají, že je stále vhodné období pro samovzdělávání, takže pokud se tato možnost objeví, rozhodně se toho chyťte!

Býk

Nebojte se realizovat některý ze svých neotřelých nápadů. I když na první pohled může vypadat velmi zvláštně, nadchne vaše nadřízené i kolegy, kteří vám s ním rádi pomohou. Úspěch pak na sebe nenechá dlouho čekat. Obyčejnost není heslem dnešního dne!

Blíženci

Máte skvěle nakročeno k posunu v kariéře! Je třeba, abyste byli připraveni na zvýšení zodpovědnosti, soustředěnosti i časové vytížení. Proto si dnes dejte do pořádku všechny úřední záležitosti a drobné vyřizování, které by vás později jen zdržovalo.

Rak

Nejste žádné polétavé čečetky, které ze sebe chrlí nápady bez ladu a skladu, a to je moc dobře, milí Ráčci. Vše činíte s rozvahou a uvážením všech pro a proti. A protože vám to i dobře myslí, vaše návrhy a řešení dosahují takové kvality, že ohromují!

MĚSÍČNÍ TAROT NA ČERVEN!

Zajímá vás, na co se můžete v červnu těšit? Zjistěte to již nyní s vaším měsíčním tarotem!

Lev

Jste jako papiňák, nabití energií k prasknutí. Ta energie musí ven, ale cvičení vám nepomůže. Je to energie tvůrčí a pracovní, které se zbavíte jen činností, která vám dává smysl. Chcete vidět výsledky a ty uvidíte, protože inspirujete i ostatní!

Panna

Dnes máte natolik zvýšené vnímání detailů, že každému vyrazíte dech odhalením chybiček, které všichni přehlédli. Problém je, že na vás pak začnou spoléhat, a nakonec na vás navalí tolik práce, že budete rádi, že se dostanete domů. Naučte se říkat NE!

Váhy

Všechno zlé je k něčemu dobré, říká se. Bohužel to platí i naopak, dobré může být k něčemu zlé. Vaše přitažlivost stoupá a vám to dělá ve společnosti nemalou radost. Vaše drahá polovička z toho ale už tak nadšená být nemusí. Pozor na žárlivost!

Štír

Zřejmě se dnes objeví řada nečekaných událostí, které vás nenadchnou. Žádné drama se neděje, spíše jde o otravné maličkosti, jako rychlé papírování, když máte jinou práci, nebo malý záskok. Vydýchněte a souhlaste, nechcete se dnes s nikým dohadovat.

TAROT OSOBNOSTI

Získejte jedinečný výklad vaší osobnosti! Vytáhněte si své 3 karty hned teď!

Střelec

Snažte si dnes po víkendu roztřídit a urovnat myšlenky do svých mozkových krabiček. Je to dost těžké, jste schopni pracovat na více projektech najednou. Přeskakování vám ale ubírá na soustředění a vše pak trvá daleko déle než při systematické práci.

Kozoroh

V pondělí zaznamenáte poměrně velkou změnu. Ani ne tolik u sebe, spíše vás překvapí reakce okolí na vaše projevy. To, co by před pár dny přešli bez zájmu, dnes považují za geniální a dávají vám to najevo. Posílí vám tím sebevědomí a týden začne skvěle!

Vodnář

Sice jste po víkendu odpočatí a ráno jste pocítili dokonce náznak nadšení do práce, ale to vás během dopoledne spolehlivě přejde. Nepouštějte se do žádné náročné činnosti, která navíc vyžaduje, abyste s někým komunikovali. Dnes vám to prostě nejde.

Ryby

Nezapomněli jste před víkendem něco vyřídit? Zdá se, že někdo čeká na vaši reakci a začíná být pěkně netrpělivý. Chcete-li se vyhnout konfliktu, prohledejte svoji hlavu, počítač a zásuvky a všechno včas napravte. Zažehnaný problém vám přinese dobrý pocit.