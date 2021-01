Horoskop na pondělí 25. ledna: Dnes vás čeká milostné dobrodružství!

Beran

Pokuste se urážky někoho z okolí ignorovat a nekomentovat. Přesto se takovémuto jedinci podaří vám tu a tam sebevědomí srazit. Bohužel nebudete mít tak velkou oporu v partnerovi, protože bude mít hlavu plnou svých vlastních pracovních záležitostí.

Býk

V lásce a vztazích by se vám mělo dařit, protože máte všechny Venušiny milostné triumfy v rukávu. A i ostatní vztahy se začínají harmonizovat. Občas narazíte na osobu, která je méně vzdělaná, avšak přesto bude napadat vaše jednání a znalosti. To ale ustojíte.

Blíženci

Nestresujte se dnes pracovními povinnostmi. To neznamená, že byste nad nimi měli mávnout rukou, jenom si dopřejte trochu času i sami na sebe. Uvidíte, že s plným žaludkem a s vyřízenými osobními záležitostmi všechno nakonec zvládnete. A ještě lépe.

Rak

Díky Venuši v Kozorohu se vám v oblasti lásky daří už od rána. I po zbytek dne vám budou chodit zajímavé milostné návrhy. Bude záležet na dalších aspektech vašeho osobního horoskopu, jestli zůstanete vůči nim imunní, či nikoliv. A také na tom, od koho nabídky budou.

Lev

S některými novými názory, které k vám pronikají poslední dobou z médií, si nebudete úplně vědět rady. Jisté je, že si nenecháte svoje pochybnosti pro sebe a o všechna svá dilemata se podělíte se svými kolegy v práci a doma ještě se svými blízkými.

Panna

V oblasti lásky se snažíte ze sebe dávat maximum, protože vám přeje vaše bohatá fantazie. Jste k lidem otevření, upřímní, veselí a často hraví a vtipní. Baví vás práce s dětmi a mladšími jedinci. A oni zase intuitivně tráví rádi svůj čas s vámi.

Váhy

Je třeba se obrnit trpělivostí. Nyní vás doma nejenže nikdo nevyslechne, ale i kdyby měl tu vůli, tak nepochopí zhola nic. Vlivem Jupitera ve Vodnáři hluboké emoční stavy ze žádného příbuzného nevykřešete, tak se raději věnujte více sami sobě a svým koníčkům.

Štír

Jste okouzlující a umíte své blízké nebo rovněž své nadřízené požádat o to, co chcete, takovým způsobem, že vám jenom málokdy dovedou říct ne. A ani dnešek není výjimkou, a vy tak evidentně dosáhnete svého dalšího životního zadostiučinění. Oslavte to!

Střelec

V rodině a ve vašem vztahu se budete muset popasovat s nedostatkem empatie. Mnoho potíží vinou této konstelace vzroste. Máte se ale učit od nějaké zkušenější osoby, která se zaměřuje na radosti a radovánky života. Prostě chvíli jenom odpočívejte.

Kozoroh

V rozhovoru s někým z blízkých si budete počínat skoro jako u pracovního pohovoru. Zkuste se ještě před řešením daného problému zkoncentrovat a ujasnit si, o čem přesně chcete mluvit a čeho chcete dosáhnout. Jinak budete výsledkem poněkud zklamaní.

Vodnář

Vy se rádi věnujete romantické lásce. Až do nočních hodin si jí můžete užít plnými doušky. Že jste zamilovaní, na vás pozná i malé dítě. Nezapomeňte ale, že je také třeba sundat čas od času růžové brýle a věnovat se všednodenní realitě okolo vás.

Ryby

V oblasti lásky se vám bude vlivem Venuše v Kozorohu nebývale dařit. Vaše energie bude ve vztazích nevyčerpatelná a tím i váš sex-appeal pro partnera či partnerku. Není proto vůbec divu, že ostatní členové rodiny se budou snažit taktéž propašovat do vaší přízně.