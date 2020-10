Horoskop na pondělí 26. října: Ukažte své pocity

Beran

Koncem dne ovlivní dokonání a ukončení finančních a majetkových záležitostí ještě stále vliv Marsu v Beranu. I ostatní seskupení planet přinese karmickou událost ve vztazích a dohodách. Takže, jak se říká, držte si klobouky, jedeme opravdu z kopečka.

Býk

Při dnešku se vám znenadání otevřou nečekané možnosti v oblasti vztahové roviny, zatímco všechno, co do dneška nefungovalo, se ukončí nebo zanikne. Stejně tak se uzavřou i vaše veškeré pracovní záležitosti, jako vztahy, smlouvy a ujednání, co čekaly.

Blíženci

Dnešek vás přiměje rekapitulovat svůj život a zpytovat své svědomí více než jindy. Nebuďte, ale na sebe přísní, každý dělá chyby a odpuštění je lepším lékem než si na sebe naložit vinu a pak se trápit. Stejně ale budete muset přistupovat i k ostatním.

Rak

Koníčky vám v poslední době rozšířily obzory a jsou nyní ideálním prostorem pro vaši touhu ukázat svým blízkým, že dovedete i jiné věci a máte také jinou tvář, než jak vás znají. Učíte se rychle, protože okamžitě dovedete zachytit podstatu věci.

Lev

Měli byste využít všech svých sil k naplnění svých záměrů, protože právě tento čas vám bude více než nakloněn. Hvězdy vám sice prozatím zavřou dveře v jisté osobní záležitosti, ale otevřou okno ve vaší práci a kariéře. Tak se nebojte jít vpřed.

Panna

Na hvězdné obloze se momentálně rýsuje menší mráček v podobě Merkuru ve Štíru a bohužel hrozí zklamání od někoho blízkého. Měli byste tedy opustit vztahy, ve kterých se necítíte ve své kůži a raději svoje kroky nasměrovat tam, kde můžete být sami sebou.





Váhy

Věnujte svou pozornost a čas posílení týmové práce. Vaši kolegové chtějí mít možnost spolehnout se na vás. Jsou pro ně důležité skalní pevnosti, které stojí, děj se, co děj. Jako šéf musíte poskytnout vhodné pobídky a motivovat své zaměstnance.

Štír

Budete dnes pociťovat harmonii a potěší vás, kolik lidí ještě disponuje zdravým rozumem. Důležité je ale zapojit partnera ve svém životě, jinak se může stát, že se bude cítit opomíjen a vaše harmonie, včetně přesvědčení o zdravém rozumu, vezme za své.

Střelec

Ukázat svoje pocity, ale také odpovědnost v každodenním pracovním koloběhu, to je vaším úkolem při dnešku. Kdosi vám bude nyní ukazovat vaše hranice tím, že vás nechá se cítit přetíženě, a v podobě únavy vám ukazovat, že nejste stroj. Řešte to včas.

Kozoroh

Budete dnes ve vašem konání trochu netrpěliví, což by mohlo být problematické. Je třeba být opatrní a důkladně přemýšlet, než budete jednat. Pocity fyzického vyčerpání pocházejí ze skutečnosti, že vás kdysi tížilo příliš mnoho. I teď je toho dost.





Vodnář

Nyní je čas, aby se snížila zátěž, která leží na vašich bedrech v práci i doma. Jenom musíte přijít na to, jak to udělat. Odpovězte si například na to, co je skutečně nezbytné a co může ještě počkat do dalšího dne nebo raději týdne či měsíce.

Ryby



Učení se, a to nejenom v zaměstnání, ale i doma, vám při dnešku půjde, jako kdybyste vyslovili nějaké šťastné zaklínadlo. Budete si snadno pamatovat věci a navrch je snadno dovedete zprostředkovat. A co je důležité, činíte tak s hravou lehkostí.