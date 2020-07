Horoskop na pondělí 27. července: Vyložte své karty na stůl

Rodina a nejbližší přátelé okamžitě poznají, že se ve vašem životě něco děje, a ne všechny věci jsou v pořádku. Nebojte se svým blízkým svěřit a otevřete se. Máte totiž co vyprávět.

Beran

Budete v pokušení svádět každou atraktivní osobu opačného pohlaví, jež se objeví ve vašem okolí. Cítíte se skvěle a sebevědomě! Pokud jste nezadaní, vaše rozverná nálada přinese pozitivní výsledky. Pokud však máte partnera, mějte se raději na pozoru.

Býk

Vše, do čeho se dnes pustíte, bude korunováno úspěchem! Neváhejte proto započít náročné úkoly, na které jste si až doposud netroufali. S pomocí vašich přátel a s podporou rodiny dosáhnete všeho, co si jen usmyslíte. Štěstěna i hvězdy stojí na vaší straně!

Blíženci

V lásce vás čeká období nejistoty. Ty z vás, kteří jsou v dlouhodobém partnerství, budou trápit myšlenky ohledně budoucnosti vztahu. Nezadaní či čerstvě zamilovaní budou postaveni před zásadní rozhodnutí. Zapomeňte na rozum a řiďte se svým srdcem!

Rak

Síla vesmíru na vás bude mít pozitivní účinky! Přestože se většinou držíte spíše při zemi a rádi si do detailů plánujete nejbližší budoucnost, tentokrát se necháte unést svým spontánním já a zažijete velké dobrodružství. Čeká vás překvapení!

MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA SRPEN!

Zajímá vás, na co se můžete v srpnu těšit? Zjistěte to již nyní!



Lev

Jistá událost prohloubí pochyby ohledně partnerství. Váš vztah si poslední dobou prochází krizí a je normální, že se občas neubráníte černým myšlenkám. Začnete přemýšlet o tom, zda se k sobě s partnerem vůbec hodíte. Rychle to však opět zavrhnete.

Panna

Začínáte budovat nový vztah? Čerstvě zadaní jedinci dostanou jedinečnou příležitost nahlédnout do nitra protějšku. Partner vám dovolí blíže poznat jeho život, přátele a rodinu. Zjistíte, že vztah a budoucnost, po které toužíte, je na dosah ruky.





Váhy

Špatnou náladu se budete snažit potlačit. Mrzutost se pokusíte maskovat veselostí, což však zabere maximálně na kolegy v práci a známé. Rodina a nejbližší přátelé okamžitě poznají, že s vámi není něco v pořádku. V tom případě vyložíte karty na stůl.

Štír

Studujete a chystáte se na důležitou zkoušku? Či se připravujete na přijímací pohovor? V tom případě si buďte jisti, že se vám dnes bude dařit! Informace budete nasávat jako houba. A co je důležitější, dokážete je ve správnou chvíli maximálně využít!



TAROT OSOBNOSTI

Získejte jedinečný výklad vaší osobnosti! Vytáhněte si své 3 karty hned teď!

Střelec

Dnes získáte důvěru svého nadřízeného. Budete polichoceni a nadšeni, neboť si uvědomujete, že je to velice důležitý krok na cestě za kariérním povýšením. Kolegové vám budou úspěch přát. Připravte se na to, že někteří vás dokonce požádají o radu.

Kozoroh

V práci buďte vlivem Marsu v Beranu ostražitější než obvykle. Dočkáte několika ran pod pás, a to od lidí, od nichž byste nic podobného rozhodně nečekali. Nenecháte se tím však otrávit. Uvědomíte si, že takto jednají z pouhé závisti a budete nad věcí.

Vodnář

Zažijete veselou historku! I když vám pravděpodobně v první chvíli do smíchu nebude, buďte si jisti, že s odstupem času se celé záležitosti od srdce zasmějete. Chce to jen trochu nadhledu a také jistou dávku sebeironie. Máte co vyprávět přátelům!

Ryby

Dnes se můžete těšit na pohodový den plný harmonie a porozumění. Ve vztazích bude panovat láska a souznění. S partnerem si ve všem vyhovíte a navzájem se budete celý den rozmazlovat! Užijete si společně jak vášeň, tak také velkou dávku romantiky.