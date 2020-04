Horoskop na pondělí 27. dubna: Rázně prosadíte vlastní rozhodnutí

Beran

Budete kapku nesví. Možná to bude tím, že si kdosi přivlastnil vaše rozhodovací právo, ať už je to na poli lásky, rodiny, či pracovních vztahů. Vy jste zvyklí sami si určovat, co a jak budete ve svém životě dělat. Takže budete na konci dne jako praví berani pořádně trkat.

Býk

Nebaví vás stále dokola opakovat to samé. Máte radši, když vás každý pochopí hned poprvé, ale o tom si momentálně, a zvláště při dnešku, budete moci bohužel nechat jenom zdát. Bude to chtít obrnit se důkladně trpělivostí a nechat věcem volný průběh.

Blíženci

Nenechte kohosi na pochybách, že na sobě nenecháte dříví štípat. Ovšem pokuste se zůstat diplomaty, a to i za okolností, že vás bude dotyčný, ať už v práci nebo v rodině, provokovat téměř k neuvěření. Nakonec se dotyčný totiž utluče románově sám.

Rak

Na někoho ve svém okolí budete velmi milí a on se vám svěří s něčím, s čím si možná nebudete vědět úplně rady. Nechte si čas na rozmyšlenou a možná vás napadne, jak mu poradit, nebo zda ho alespoň zkusit odkázat na nějakou kompetentnější osobu.





MĚSÍČNÍ HOROSKOP NA KVĚTEN!

Zajímá vás, na co se můžete v příštím měsíci těšit? Zjistěte to již nyní!

Lev

Kdosi na vás bude v práci, nebo možná i doma, hrát levou a vám dá chvíli práci, než odhalíte, kdo za celou záležitostí stojí a hlavně proč. Zjištění vám možná vyrazí dech a budete si muset řádně promyslet, co vůbec dále podniknete, aby bylo vše ok.

Panna

Přestože budete mít pocit, že ráno začíná den klidně, před polednem zřejmě rychle změníte názor. Nepůjde sice o nic zásadního, ale ať už jste doma nebo v práci, navalí se na vás nějaké neodkladné povinnosti, které vám zaberou pár hodin.

Váhy

Ačkoliv se snažíte sebevíc, někdy se všem nezavděčíte. Připravit se musíte na různé poněkud netaktní poznámky na vaši adresu. Na vině může být váš netradiční outfit, nebo možná jenom přílišná zamyšlenost, každopádně budíte prostě pozornost.

Štír

Jsou věci, se kterými nepohnete ani svými jedovatými, i když mnohdy trefnými poznámky, stejně tak jako nějakou větší nátlakovou akcí. Trpělivost je vám jindy vlastní, takže se zahalte do svých myšlenek a ještě chvilinku vyčkávejte zlepšení.

KOLÁČKY ŠTĚSTÍ

Oblíbené čínské koláčky v digitální podobě. Ochutnejte a nechte si říct nějaké moudro!

Střelec

Nebude vás bavit jenom tak vykonávat běžnou rutinní práci. Vy potřebujete nějaký adrenalin, akci, činnost, která vám umožní uplatnit vaši vrozenou bystrost. Najděte si třeba nový koníček, který vás zaujme a přivede na nové myšlenky.

Kozoroh

Víte, co se říká o odpouštění a také o tom, že chybovat je lidské? Pokud ne, stejně vám dnešek ukáže, že odveta povede akorát ke zhoršení už tak špatné situace, a to ať již doma, nebo v zaměstnání. Zkuste být velkorysí a dát dotyčnému další šanci.

Vodnář

Doma i v pracovní sféře se konečně uklidní vichřice, která se vám prohnala oběma rovinami. Vy tak budete moci zase po dlouhé době vypnout a užívat si jarního sluníčka někde venku v přírodě, jestli to půjde. Navíc se zdá, že nebudete na to užívání sami.

Ryby

Kdosi vám bude trochu ztrpčovat náladu a vy budete celý den vymýšlet, jak se pro vás nepříjemným situacím napříště vyhnout. Hlavu budete proto mít brzy přetěžkou, takže neváhejte jít se raději provětrat na čerstvý vzduch. I kdyby jenom na chvíli.