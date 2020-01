Horoskop na pondělí 27. ledna: Den bude plný malých vítězství

Těžké období je úspěšně za vámi a před sebou máte konečně trochu zasloužené pohody. Připravte se na vstup do nové životní či pracovní etapy a užívejte si zaslouženého úspěchu. Pozor však, abyste nezlenivěli. Usínat na vavřínech se nevyplácí.

Beran

Dnešek se vám bude zdát velmi povedený, neusínejte však na vavřínech a vytrvejte ve své stávající činnosti, protože to je ta pravá cesta. Vesmír vám posílá podpůrnou berličku, o kterou se bezpečně opřete ve všech vašich plánech. Úspěch je na dosah.

Býk

Neexistuje nic, čeho byste časem nedosáhli, a vy to, i přes špatnou paměť, moc dobře víte. Občas vás přepadnou chmury, že se nedaří, ale chce to jen onu trpělivost a trochu času a sklidíte zase úspěch a dostanete to, po čem doopravdy vaše srdce touží.

Blíženci

Nemusíte se obávat pádů, těžší období vašeho života je za vámi. Čeká vás báječný vstup do něčeho nového, kde se nebudete muset omezovat, ani vykonávat velké obětiny, abyste dosáhli svého cíle. Nechte změnu vstoupit do vašeho života, ona se o vše postará.

Rak

Vaše strachy ze změn byly opodstatněné, ale někdy musíme malinko uhnout do strany a obejít překážku, abychom opět byli na naší vytyčené cestě. Vylezte ze svého krunýře, protože štěstí je tak velké, že se nenarve do malého prostoru. Musíte za ním ven.

Lev

Není nad to si vychutnávat svá malá vítězství. Někdy i drobnost jako paprsek slunce umí v dlouhodobě zataženém nebi dát mnoho naděje na lepší zítřky. Jediné, co musíte udělat, je zbavit se negativního myšlení. Nechte proniknout naději do vašeho života.

Panna

Nemusíte lítat z místa na místo, abyste dosáhli úspěchu, naopak. Zaměřte se jen na jeden konkrétní cíl. Za ním si jděte. Nebojte, neuvíznete ve vlaku, z něhož nelze vystoupit. Naopak, zaveze vás do nové stanice vašeho života, odkud můžete pokračovat jinam.

Váhy

Lidé se mohou divit, kam jste se poděli. Nemáte chuť ozývat se starým známým, protože jste přeci jen už někde úplně jinde? Nechte vše bezbolestně vyšumět. Čekají vás nová setkání, která vás potěší a otevřou vám úplně jiné obzory, o kterých nemáte tušení.

Štír

Dnes poznáte, že věci konečně dostaly ten dlouho slibovaný spád. Odlepíte se z místa, kde jste uvízli a dostanete se přesně tam, kam potřebujete. Důležité bude zachovat klid a chladnou hlavu. Rychlost rozjezdu bude velká a mohli byste se zbytečně zranit.

Střelec

Potřebujete poradit s mnohými potížemi, ale stydíte se o nich mluvit. Pokud je budete stále dusit sami v sobě, vůbec nikomu tím neprospějete. Pokud nemáte nikoho, komu byste se mohli svěřit, zkuste je přetavit do nějakého umění nebo řemeslné práce.

Kozoroh

Nemáte se za co stydět, lidé do vás mohli v minulosti kopat, ale ze závisti. Hoďte za hlavu všechny vaše chmury a potíže, protože vám na dveře klepe velmi růžová budoucnost, jen se ale musíte přestat bát. Začněte žít podle svých vlastních představ.

Vodnář

Váš partner s vámi nekomunikuje tak, jak byste chtěli. Ale ten, kdo mu to dovolil, jste byli vy sami. Jste příliš benevolentní, zatímco ten druhý nikoliv. Posuňte hranice rychle tam, kde by správně měla být, když ten druhý neoplácí benevolencí.

Ryby

Pokud jste si v minulosti přivodili zlomeninu srdečního svalu, zažijete po dlouhé době novou naději na lepší milostnou budoucnost. Užívejte si úsměvy opačného pohlaví. Společenské aktivity ve vás probudí novou mízu a vaše minulost zůstane daleko za vámi.