Horoskop na pondělí 28. prosince: Dejte si pozor na zdraví!

Budete velmi pozitivně cítit Venušiny vibrace, a ať již věříte v cokoliv, dnes budete věřit v dobré věci, náhody, a dokonce i zázraky. Díky Slunci v Kozorohu se budete chovat velmi kamarádsky i k lidem, kteří si to vůbec nezaslouží.

Beran

Vaše úvahy o změně bydlení mohou dnes vlivem Venuše ve Střelci získat konkrétnější podobu. Jenom byste neměli nic uspěchat a všechno si rozplánovat do menších úkolů, protože stěhování není nic jednoduchého a vy nepotřebujete začátkem roku větší stres, než je nutné.

Býk

Pravda je vám nade vše, takže si dovolíte, ještě ve starém roce, ten přepych a vynesete ji na povrch. Rozšíří to řady vašich nepřátel, ale taky pročistí vzduch. V kolektivu budete možná za frajera, ale o to vám vůbec nešlo. Nicméně si ten pocit oblíbenosti budete užívat.

Blíženci

Vezměte si dnes něco pěkného na sebe, třeba klidně od Ježíška a vyrazte mezi lidi, i kdyby třeba jenom na nákupy. Budete si užívat doznívající svátky naplno a váš úsměv bude doslova nakažlivý. Jenom si dejte pozor na zdraví!

Rak

Vaše přehnaná aktivita poleze celému okolí na nervy. Jednat budete totiž jako o překot a místo pohody budete kolem sebe šířit dusnou atmosféru. Zachránit vás může odvážný jedinec poháněný retrográdním Uranem, který se nebude bát a řekne vám do očí, že jste protivní.

Lev

S dětmi dnes najdete společnou nit hned na poprvé. A ať už vyrazíte za zábavou ven, nebo se budete věnovat nějakým hrám doma, budete se báječně doplňovat a zjistíte, že jste si v mnoha věcech podobnější, než vás dříve napadalo. To vás bude těšit.

Panna

Vlivem Slunce v Kozorohu se budete chovat velmi kamarádsky k lidem, kteří si to vůbec nezaslouží, a dostanete se kvůli tomu do maléru. Dobrý skutek bude po zásluze potrestán. Setkáte se s někým, koho jste už dlouho neviděli a reálně hrozí, že mu skočíte na špek.

Váhy

Pokud jste si dali závazek, v rámci kterého chcete něco dotáhnout do konce roku, pak byste se tomu měli věnovat dnes alespoň pár hodin. Před Silvestrem už toho totiž moc nedoženete a únava by naopak mohla dohnat vás, což by vám narušilo vaše plány.

Štír

Vykročíte do nového dne s úsměvem, což bude báječný přístup k tomu, abyste všechno, co se na vás může valit, zdolali. Naštěstí to budou díky Venuši samé spíše pozitivní věci, které sice budou žrát váš čas, ale ne tak špatným způsobem. Rozmazlete se trochu.

Střelec

S některými přáteli byste dnes mohli něco podniknout, decentně napřed zjistěte, kdo je ve spárech rodiny a kdo by naopak ocenil vaši blízkost a sám by si rád trochu vyhodil z kopýtka. To je ideální společník, ostatní schůzky nechte na nový rok.

Kozoroh

Přijdete na to, že i věci, které se vám zdály ještě včera těžké, dnes odsýpají téměř sami. Získáte tak alespoň správný optimismus do blížícího se konce roku, který by vás tak mohl zastihnout bez větších osobních i pracovních restů, což potěší.

Vodnář

Budete velmi pozitivně cítit Venušiny vibrace, a ať již věříte v cokoliv, dnes budete věřit v dobré věci, lidi, náhody, a dokonce i zázraky, které vám přijdou, že jsou všude okolo. Užívejte si tohoto času, který vám může hodně dát a který je tu také pro vás.

Ryby

Padající sníh ve vás bude vyvolávat romantické představy a ať už to bude za vašimi okny, nebo třeba jenom ve sněžítku, budete si vychutnávat kouzelnou posváteční atmosféru, která vám umožní pomyslné dobití baterií a získání síly již do nového roku.