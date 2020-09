Horoskop na pondělí 28. září: Dejte si věci do pořádku

Nastávají náročné dny pro vaši psychiku a pracovní výkonnost. Dbejte na důsledný oddych a moc se nepřepínejte. Až příliš mluvíte jen o sobě. Dávejte si pozor na to, abyste někoho neurazili. Pozitivní je, že tento den bude přát romantice. Na partnera se můžete spolehnout, podrží vás.

Beran

Snažte se dát do pořádku bytové záležitosti. Silně obsazené znamení Váhy vám radí věnovat více času partnerovi. Vypadá to, že si připadá poněkud opuštěný nebo nedoceněný. Popřípadě obojí na ráz, což rozhodně není ideální rozpoložení pro budoucnost.

Býk

Nastal vhodný čas pro nová seznámení. Vlivem Venuše budete více naslouchat a dělat protějšku vrbu. V oblasti rodinného života jste v situaci, že cokoliv uděláte - považuje se za samozřejmost. Zkuste se svým okolím mluvit na rovinu!

Blíženci

Tyto dny jsou ideální pro lásku. Jste v pokušení zamilovat se do první krásky či krasavce, které potkáte. Váš obvyklý zdravý rozum je poněkud zastřený. Můžete tak na své okolí působit mimořádně a hlavně netradičně humorně. Ale smích zase léčí, tak co.



Rak

Jedná se o období, ve kterém se budete cítit dobře. Rádi se sejdete s lidmi, které jste delší čas neviděli. Máte možnost navázat niterné vztahy s lidmi, kteří vám doposud příliš neporozuměli. Užívejte si tuto dobu a rozdávejte pohodu kamkoliv přijdete.

TAROT PŘÁNÍ

Pokud máte své tajné přání a chcete vědět, zda se vám vyplní, pak neváhejte a vytáhněte si své 3 karty teď!

Lev

V těchto dnech za vámi chodí lidé, kteří se dostali do obtížné životní situace a prosí vás o radu či pomoc. Vy jste spokojení, že opět můžete projevit svou velkorysost a každému dáte, co je ve vašich silách. Navíc se překvapivě dočkáte i slov díků.

Panna

Nastávají náročné dny pro vaši psychiku a pracovní výkonnost. Raději odpočívejte a nepouštějte se do ničeho náročného. Máte chuť pracovat, ale do vašeho zaměstnání se vkrádá chaos. Ten vy zrovna nezbožňujete, proto se s ním pokusíte rychle poprat.

Váhy

Jestliže jste se v minulosti s někým nepohodli v zaměstnání, nyní je vhodný čas pro usmíření, odpuštění a vzájemné pochopení se. Budete naladěni vysloveně empaticky a klidně byste mohli dělat smírčí soudce bez větší průpravy do daného oboru.





Štír

Nastal čas, ve kterém konečně dojde na romantiku. Jste velkorysí a máte možnosti splnit svému miláčkovi, co jí, případně mu, vidíte na očích. A že tam toho uvidíte celou řadu, o tom vůbec nepochybujte. Dobrá zpráva je, že se dočkáte i oplátek.

TÝDENNÍ ČÍNSKÉ HOROSKOPY!

Podívejte se, co vám na tento týden předpovídají východní horoskopy!

Střelec

Náročné období pro psychiku. Budete trochu neempatičtí, snadno se dotknete někoho, koho máte v podstatě velice rádi. Mluvíte o sobě příliš, aniž si to uvědomujete. Najít zlatou střední cestu pro vás bude prostě obtížné, i když snahu mít budete velikou.

Kozoroh

Jupiter procházející dlouhodobě vaším znamením vám otevírá možnosti vyššího vzdělání a rozvíjení vašich duševních dispozic. Nesmíte se ovšem bát pouštět se i do věcí, se kterými zatím nemáte žádné zkušenosti. Překvapíte nakonec především sami sebe.





Vodnář

Nastal vhodný čas pro citově laděné okamžiky. Jen pozor, že kladete přílišný důraz na slova. Raději se věnujte dotekům a povídáním o různých přáních a představách, i když víte, že to, co povídáte, je sotva reálné. Váš protějšek to má totiž také tak.

Ryby

Jste opět do někoho romanticky zahledění. Raději své city projevte, jinak se můžete dostat do nepříjemných duševních tlaků. Vyznat lásku dnes lze i s vtipem a odmítnutí potom ponesete lehčeji. Zkuste být kreativní a body za styl vám nikdo neupře.