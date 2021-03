Horoskop na pondělí 29. března: Dejte si pozor na zbrklost a kroťte se

Venuše ve znamení Berana dnes vynese do centra pozornosti partnerské vztahy. Bude důležité, abyste se ovládali a přemýšleli nad tím, co říkáte. Ale také dejte pozor, abyste si nepřivodili problémy přehnanou zbrklostí.

Beran

Dnes si naplno vychutnáte uznání okolí. Planety vám v tomto měsíci umožňují ukázat, co ve vás vězí, a tak předveďte naplno sílu svého talentu a schopností. Nebojte se žádné nabízené výzvy a věřte, že jste na cestě k vítězství. Jste v báječné formě!

Býk

S pondělkem přichází zrychlené tempo a přináší s sebou příliv pozitivních událostí. Samozřejmě jste nadšeni z toho, co se kolem vás děje. Přesto je nutné se krotit a dát si pozor na zbrklost. To je faktor, který vám teď může přinést kopec problémů.

Blíženci

I když budete muset po celý dnešní den ve zvýšené míře komunikovat, nebudete z toho vůbec otrávení. Naopak vás to bude docela bavit. Dostanete příležitost předvést, že jste talentovaní také v této oblasti, a sami ze sebe budete mít skvělý pocit.

Rak

Pokud potřebujete zrealizovat nějaký výhodný obchod s nemovitostí, velikonoční týden vám přinese příležitost, jak toho dosáhnout. Budete se také zabývat vzděláváním svých potomků, tedy třeba jakou školu zvolit, který obor by měly studovat a v jakém městě.

TAROT FINANCÍ

Personalizovaný výklad kartářkou! Sami si vytáhněte karty! Tarot vám řekne vše o vaši finanční situaci!

Lev

V březnu jste miláčky planet a svým osobním kouzlem a intelektuálními schopnostmi působíte na své okolí naprosto neodolatelně. Dnes je tedy dobré dát o sobě vědět a hlasitě se projevit. Komunikace je nyní velmi důležitá, tak se podle toho zařiďte.

Panna

Březen vás pořádně zkouší v různých oblastech života. Pociťujete už únavu a frustraci. Ani dnes se necítíte nejlépe a to je teprve pondělí. Projevuje se to zejména špatnou koncentrací a neklidem. Už jen pár dnů a přijde duben, vše bude o hodně lepší.

Váhy

V tomto měsíci se k vám planety moc laskavě nechovají. Změnit to nehodlají ani v posledním březnovém týdnu a hned na jeho počátku se budete muset poprat se spoustou nedorozumění a průtahů. Pondělí bude zkrátka perným dnem a uleví se vám až navečer.

Štír

Venuše ve znamení Berana dnes vynese do centra pozornosti partnerské vztahy. Bude důležité, abyste se co nejvíce ovládali a přemýšleli o tom, co říkáte. Je to cesta, jak pod vlivem dnešních citlivých vibrací nezpůsobit rozkol mezi vámi a partnerem.

RUNY - VÝHLED DO BUDOUCNOSTI

Starobylé runy vám řeknou, co vás čeká za měsíc, půlrok či za rok! Nechte se vést jejich mocnou sílou!

Střelec

Rádi byste se posunuli v kariéře a trávíte proto hodně času v práci. Vaše rodina se vás dnes zeptá, proč skoro nejste doma. Trochu alibisticky jim začnete vysvětlovat, že vám jde především o jejich blahobyt. Hlavní důvody však takticky zamlčíte.

Kozoroh

S prvním dnem pracovního týdne se necítíte nejlépe. Přišly na vás chmury a vy vlastně ani nevíte proč. Naštěstí je tady jaro a to je dobrý lék na každý splín. Pokud tedy dnes vysvitne sluníčko, jděte ven a na chvíli se vyhřívejte v jeho paprscích.

Vodnář

Pondělí vás zastihne v zasněném rozpoložení. Jako byste se nemohli vzpamatovat z víkendu. Nejspíš už na vás působí jaro, a tak přemýšlíte o tom, zda vás v dohledné době nečeká nějaké dobrodružství. Plnění pracovních povinností vás moc nezajímá.

Ryby

Pondělí vám přinese spoustu chuti do nových začátků. Pokud přesně víte, co chcete, pak vám nic nebrání dnes zahájit frontální útok na dosažení všech vašich cílů. Planety ve vás navíc povzbuzují houževnatost, sebevědomí i odvahu. Máte tah na branku!