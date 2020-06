Horoskop na pondělí 29. června: Nebojte se zariskovat nejen v lásce

Beran

Zdá se, že jste si spolu s novým protějškem byli přímo souzeni. V rozvíjejícím se partnerství budete získávat čím dál tím větší jistotu a pocit bezpečí. Protějšek vám dokáže, že mu můžete důvěřovat a otevřít své nitro. Našli jste, co jste hledali.

Býk

Vlivem Marsu v Beranu se vám naskytne výhodná nabídka ke koupi. Mohlo by se však stát, že nebudete mít možnost jí využít. Vaše životní náklady se neustále zvyšují a na místech, kde je to potřeba, vám budou chybět finance. Obrátíte se na přátele o radu.

Blíženci

Osoba, která se vám už dlouho líbí, vás dnes svým komentářem přivede do rozpaků. Nebojte se však přistoupit na flirtování a užijte si pozornosti svého idolu. Z nevinné hry by se časem mohlo vyvinout něco mnohem hlubšího. Chopíte se velké šance.

Rak

Dnešním přístupem se budete řadit spíš ke konzervativním lidem. Nemáte rádi velké změny a nedávné události vás v tom ještě utvrdily. I když nesouhlasíte s názory ostatních, budete tolerantní a ochotní přistoupit na kompromis. Najdete společné řešení.

MĚSÍČNÍ TAROT NA ČERVENEC!

Zajímá vás, na co se můžete v červenci těšit? Zjistěte to již nyní s vaším měsíčním tarotem!

Lev



Jste milovníci zábavy a života si užíváte opravdu naplno. Nebudete se cítit připraveni na vážný vztah a potenciálními protějšky se stanou lidé stejně divocí jako vy. Jen málokdo si dokáže bezstarostně užívat stejným stylem. Nepřicházíte však o něco?

Panna

Dlouhodobým investicím svítí zelená. Výhodnou nabídku, která se vám naskytne, nenecháte ležet bez povšimnutí. Spolehněte se na své instinkty a obchodního ducha. Pokud si vše do detailů naplánujete, nemusíte se bát neúspěchu. Kdo neriskuje, nevyhrává!

Váhy

Myslíte na rozvoj přátelského atmosféry. Díky tomu budete mít velký potenciál prosadit se v kolektivu a ukázat ostatním, co ve vás je. Ačkoliv většinou býváte spíše pověstná tichá voda, dnes předvedete, že ostré lokty a rázná slova vám nejsou cizí!

Štír

Kdosi se s vámi bude chtít seznámit. Nebojte se zariskovat a dovolit nápadníkovi, aby vás pozval na rande! I když máte pocit, že by to mezi vámi neklapalo, za zkoušku nic nedáte. Alespoň si budete jisti. Nezapomeňte, že první dojem bývá zavádějící!

TAROT DNE

Personalizovaný výklad kartářkou – sami si vytáhněte 3 karty! Tarot vám předpoví, co vás potká, čeho se máte držet a čeho se stranit.

Střelec

Dnes si dejte díky Merkuru v Raku pozor na unáhlené a nezodpovědné chování. Mohlo by totiž lehce ohrozit vaši pověst, a o to jistě nestojíte. Proto se dnes držte raději při zdi, a to především v oblasti práce a povinností. Vyhnete se tak veškerým potenciálním malérům.

Kozoroh

Přítel vám dnes představí člověka, který vám bude naprosto a po všech stránkách vyhovovat. Ona dokonalá osoba bude vzájemné souznění pociťovat stejně jako vy, a proto vám nic nebrání v tom poznat se blíže! Nebojte se udělat první krok, ocení jej!

Vodnář

Se svým kolegou si předáte nové poznatky z oboru. Oba máte jiné informace, a proto je vaše vzájemná spolupráce velice prospěšná. Obohatíte se tak nejen o fakta, ale také o vlastní zkušenosti. Budete mít radost, že máte kolem sebe milé spolupracovníky.

Ryby

Můžete se těšit, že si s partnerem navzájem vyznáte lásku a věrnost. Získáte tak jistotu, která vám v poslední době chyběla. Opět tak budete mít pocit, že je ve vašem vztahu vše v pořádku a že jste na nejlepší cestě k zářivé a příjemné budoucnosti.