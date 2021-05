Horoskop na pondělí 3. května: Merkur vás dnes nabádá k opatrnosti

Beran

Vaše práce je nyní velmi pečlivá a efektivní, přičemž jako znamení ohně nepostrádáte ani odvahu a touhu po stimulující činnosti. Merkur, spolu s Jupiterem a Plutem, vás katapultuje na kýžený vrchol kariéry, a i doma všichni drží při vás.

Býk

Na území profese máte skvělý vítr v plachtách. Můžete rozjet všechno, co si přejete! Díky vaší vládkyni Venuši, nevyjímaje ani Slunce a Merkura, můžete vychutnávat lahodné dopady svých návrhů. A ani v lásce to nebude v žádném ohledu zanedbatelné.

Blíženci

V tomto dni plynou vaše pracovní záležitosti klidným, ale o to vytrvalejším tempem. Moudré planety se trpělivě starají o to, aby promluvil váš skrytý talent, přičemž nejsilnější působení hlásí od odpoledních hodin a neusne ani v domácím prostředí.

Rak

Po profesní stránce vystupuje na světlo vaše originalita, schopnost reklamy pro svou činnost a úspěšnost v jednání s úřady. Hvězdy naznačují, že máte šanci dosáhnout úspěchu i přes možnou závist druhých. Kdo bude stát při vás, je váš protějšek.

Lev

Vaše profesní pole je v tomto období charakteristické vysokou tvůrčí kreativitou, což vám zároveň přináší nemalé potěšení - doslova si to užíváte. Moudrý Merkur v Blížencích se však v tomto dni tváří i velmi uvážlivě a nabádá vás k větší opatrnosti ve všem.

Panna

Profesní oblast signalizuje, že teď můžete udělat mnohé pro svůj kariérní postup. Vaše vůle je opravdu silná a umíte se na věci podívat velmi objektivně. Vrháte se do práce s velkou zodpovědností a se spolupracovníky jste naladěni na stejnou notu.

Váhy

Po pracovní stránce jste schopni řešit i složitější situace s klidem a svou pověstnou elegancí. S kolegy i nadřízenými vycházíte skvěle a dostáváte se do momentů, kdy vystupujete i jako smírčí soudci. Tato role se vám zalíbí i na domácím hřišti.

Štír

Tento den můžete udělat spoustu práce, ale spolupráce nemusí být vždy na žádoucí úrovni. Hvězdy radí, abyste se spolehli spíše na své vlastní instinkty, než abyste hledali radu druhého. Budete mít totiž dokonalou intuici a tu můžete využít i v lásce.

Střelec

Po pracovní stránce patříte mezi jedničky a nelze si nevšimnout vašeho vytrvalého úsilí při plnění svých profesních povinností. Venuše i Uran ze spřízněného znamení Býka na vás mávají optimistickým gestem a vy si tak budete moci leccos dopřát i v lásce.

Kozoroh

Téměř po celý den je mnoho pracovních situací zasaženo romantikou. Hvězdy však mají určité výhrady - neangažujte se v ničem, co by vás mohlo stát dobrou pověst, a nesvěřujte se osobám, které rádi drbou. Jinak vejdete rychle do lechtivých řečí.

Vodnář

V tomto dni je jisté, že odmítáte akceptovat něco, co porušuje vaši emocionální harmonii. Vaše kariéra má skvělé předpoklady pro expanzi, ale nehodláte se nechat různými okolnostmi do ničeho bezhlavě tlačit. Doma budete moci relaxovat, jak si přejete.

Ryby

V pracovní sféře se setkáváte s uznáním, protože jste teď skutečně výbornými pracovníky. Nadřízení si všímají vaší vytrvalosti a pevné vůle, což vám má být záhy k velkému užitku. Vaše drahá polovička vás navíc překvapí něčím opravdu velmi zajímavým.