Horoskop na pondělí 3. srpna: Dejte prostor svým touhám

Touhy má každý z nás, a rozhodně není nic špatného na tom je sdílet se svým protějškem, ba naopak. Otevřete se vašemu protějšku a uvidíte, že vás to ještě více sblíží.

Beran

Může se stát, že v oblasti obchodu budete vlivem pondělního Úplňku ve Vodnáři zbytečně riskovat. Risk je sice zisk, ale nemusí to platit pokaždé. Raději se držte zpátky a vyčkejte na příhodnější okamžik. Rozhodně nebudete čekat dlouho. A jak se říká: Kdo si počká, ten se dočká.

Býk

Z hlavy se vám mohou vynořit některé vaše tajné minulé lásky. Zavzpomínáte si na doby dávno minulé, ale nic vás nebude lákat, abyste si je s dotyčnými zopakovali. Žijete přítomností a přemýšlíte o budoucnosti, tak proč se ohlížet přes rameno zpátky?

Blíženci

Dnes byste se v práci měli zaměřit především na dovyřízení obchodní korespondence, smluv a nových obchodních kontraktů. Již delší dobu se vám tyto záležitosti povalují po stole. Zatněte zuby a pusťte se do toho. Zase tolik času vám to nezabere.

Rak

Celý den budete jako na trní. Původ vaší roztržitosti a nervozity hledejte u Úplňku ve Vodnáři, který nastane dnes k večeru. Pokud to jen trochu jde, měli byste jít z práce dříve a vyčistit si hlavu příjemnou procházkou v přírodě. Uvidíte, že přijdete na jiné myšlenky.

TAROT DOVOLENÉ

Personalizovaný výklad kartářkou, sami si vytáhněte 5 karet! Tarot vám řekne vše o vaši dovolené a o možných komplikacích na vašich cestách.

Lev

Dnes se vám, i díky Úplňku, podaří naplnit vaše přání v lásce. Ať si přejete najít novou lásku, nebo oživit tu stávající, máte dveře otevřené. Fantazii se meze nekladou, tak vymyslete plán, jak svých cílů dosáhnout. Nemusíte se vůbec bát, uspějete v každém případě.

Panna

Všech vytyčených cílů v zaměstnání jste již dosáhli, ale nebojte se, nové nebudete muset vymýšlet. Přijdou nečekaně nebo vám je vymyslí někdo jiný. Budou to cíle vesměs příjemné a vy se budete těšit, až si je jeden po druhém budete moci odškrtnout.

Váhy

Venuše v Blížencích vám dodá pořádnou dávku šarmu. Budete okouzlující, takže se nesmíte divit, když se milostné nabídky jen pohrnou. Vy ale zůstáváte věrní a milostné chvíle si budete chtít vychutnat se svým partnerem. Nezadaní, máte skvělou šanci seznámit se.

Štír

V zaměstnání budete absolutně nepostradatelní. Kolegové si k vám budou chodit pro rady, nadřízení vás budou chtít mít po svém boku, když se bude o něčem důležitém jednat. Nedivte se, pomalu vás připravují na kariérní postup, na který dlouho čekáte.

TÝDENNÍ ČÍNSKÉ HOROSKOPY!

Podívejte se, co vám na tento týden předpovídají východní horoskopy!



Střelec

Úplňková Luna ve Vodnáři ve vás rozdmýchá nevšední vášně. Začnete toužit po něčem, co vás dříve ani nenapadlo. Ač se sami můžete trochu červenat, váš protějšek bude přímo nadšen, až mu své tajné tužby prozradíte. Nebude se moci dočkat. Na večer máte jasný program.

Kozoroh

Budete tak disciplinovaní, až bude radost se na vás koukat. Ovšem koukání, to je asi to jediné, co budou dělat vaši kolegové. Vaši disciplinovanost nikdo z nich sdílet nebude. Naopak, začnou vám podstrkovat i svou práci. Nedejte se za žádnou cenu!

Vodnář

Vlivem pondělního Úplňku budete mít spoustu energie, takže stihnete více pracovních povinností najednou. To vám přinese velký klid na duši a vědomí, že budete moci nerušeně odpočívat. Večer si pak užijete velmi příjemné chvilky s partnerem nebo se svými dobrými přáteli.

Ryby

Dnes se rozhodně nevzrušujte, pokud vám bude někdo kazit náladu svým povrchním chováním. Takových jedinců je kolem vás hned několik a zrovna dnes se jeden z nich rozhodl, že ukáže svou pravou tvář. Raději dělejte, že ho vůbec nevidíte, ani neslyšíte.