Horoskop na pondělí 30. března: Spousta práce vám nedopřeje oddech

Hvězdám jsou nějaký Covid-19, pandemie a karanténa ukradené. I dnes ukazují, co nás čeká. Ohlásí se u vás pracovní resty, které jste dlouho odkládali. Čeká vás den plný potu a dřiny a nejspíš se zastavíte až večer. Na druhou stranu se můžete těšit na pohodu na domácí půdě. Přepracovanou mysl uvolněte při oblíbeném koníčku, nebo si dopřejte malý dárek.

Beran

Stále máte na své straně Slunce, šťastní Berani. Tak konejte vše, co jste si naplánovali, a nebojte se navrhnout řešení, která vás napadnou. Vaše snažení bude úspěšnější, než se vám zdá a vytvoříte základ, ze kterého budete čerpat i v budoucnosti.

Býk

Poslední dny v měsíci vám přejí. Všechna vaše konání mají větší sílu a razanci, tak toho využijte! Pouštíte se do nových projektů? Řešení starých problémů? Sportu? Nebo erotiky? Vše se vám bude dařit! Nastal i vhodný čas pro dlouho odkládané samostudium.

Blíženci

Dnes nemáte svůj den. Ideální by bylo, abyste nemuseli dělat vůbec nic, ale to asi každému nevyjde. Proto dbejte na zvýšenou pozornost při práci, snažte se, aby vám neproklouzla chyba. Není ani vhodný den pro podepisování smluv a dohod.

Rak

Soustřeďte se dnes na dokončení rozdělaného a dejte přednost týmové práci. Přestože vám Merkur ztěžuje komunikaci, kolegové, ke kterým máte přátelský vztah, vám dnes hodně pomohou. Ale nebojte se, není to jednostranné, i vy budete kolegy inspirovat.

Lev

Dnes se nezastavíte, pracovití Lvi. I když vám dal březen plno energie a elánu, pomalu vám začínají docházet baterky a musíte vynaložit více úsilí. Veškerá aktivita, kterou investujete do práce a budování své kariéry, se vám ale mnohonásobně vyplatí!

Panna

Dnes rozum předává svou vládu emocím a vás pohltí city. Vaše vztahy s ostatními, jak pracovní, tak osobní, jsou dnes v centru vašeho zájmu, což je opravdu moc dobře. Umíte projevit větší porozumění a sympatie a sami vyzařujete zvýšený sexappeal!

Váhy

Možná se teď necítíte jako největší odborník přes komunikaci, a máte určitě pravdu, ale na druhou stranu žádná tragédie se nekoná. I když nemáte řečnické období, vaše pádné argumenty a jasná představa o řešení problému přesvědčí druhé už ze své podstaty.

Štír

Dnes jste se probudili s touhou po něčem novém, zábavném, světáckém - prostě máte chuť vyhodit si trochu z kopýtka. Ve vaší situaci to není žádný velký problém, klidně se odvažte. Nejste hýřilové a ani hvězdy vás nenechají překročit rozpočet.

Střelec

Cítíte chuť spolupracovat s druhými a pro druhé? To Mars aktivuje vaše společenské a dobročinné touhy. Chcete pomáhat, být užiteční. Podívejte se v okolí po možnostech dobrovolnictví, ale myslete také na své závazky, abyste si nenabrali příliš mnoho!

Kozoroh

Téměř každý má tajné fantazie, se kterými se stydí svěřit svým blízkým. Vy teď máte mimořádnou přízeň Neptuna pustit se do odhalení tajemství a prohloubit s partnerem váš intimní vztah. Posílí vás to vzájemně a přinese více stability do vašich životů.

Vodnář

Mars se dnes přesouvá do znamení Vodnáře a pro vás přichází nejdůležitější období roku. Doslova obrat! Vydáte se na novou cestu, někteří začnou realizovat své nové projekty. Výbornou zprávou je, že po celé jaro vás budou provázet láska a peníze.

Ryby

Probudili jste se do svého šťastného dne! Dnes můžete cokoli, třeba začít s odkládaným rozšířením vzdělání! Hvězdy vám pomohou stát se excelentními ve své profesi, ale bude to stát trochu námahy. Budete úspěšní také na služebních cestách a v obchodování.