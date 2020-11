Horoskop na pondělí 30. listopadu: Úplněk vás dnes hodně ovlivní

Dnešní úplněk v Blížencích vám přináší otevření témat společnosti, do které chcete směřovat. Úplněk vám přeje, tak se pusťte do věcí, které jste dlouho odkládali. Venuše, která se pohybuje Štírem, pro znamení Vah aktivuje témata finančních, ale i jiných hodnot.

Beran

Dnešní úplňková Luna se pohybuje znamením Blíženců. Můžete očekávat jistou osudovou událost, která se bude pojit s důležitým člověkem či skupinou. Rovněž budete v očekávání setkání či vztahového jednání, které ovlivní váš další osud. Buďte ve střehu!

Býk

Budete dnes pro všechny samé překvapení, a přestože to nebude vaším hlavním cílem, tak vlivem Úplňku v Blížencích zabodujete na vícero frontách. Kouzlo nechtěného se vám vyplatí i v soukromí a podaří se vám uzavřít jistou vleklou záležitost, která vám dělala starosti.

Blíženci

Merkur je dnes poslední den ve Střelci a prochází přes karmické Pluto. Očekávejte podepisování nových smluv, dohod a stanovení nových pravidel ve svých osobních či pracovních vztazích. Uděláte osudové rozhodnutí, které se promítne do mnoha dalších dní.

Rak

Bude vás dnes obklopovat zvláštní úplňkové kouzlo, které vám umožní dosáhnout některých záležitostí, které jste si přáli rozpohybovat už před časem, ale teprve nyní se vám to podařilo. Buďte na sebe pyšní a zaměřte se ještě na ty oblasti, kde to stále vázne.

Lev

Na vaši aktivitu bude dnes mít vliv planeta Mars ve znamení Berana a taky úplňková Luna v Blížencích, a to především v tématech úředních, v oblasti komunikace a vzdělávání. Nezkoušejte žádné hokusy pokusy, ale hrajte na jistotu. Jinak se vám to vymstí!

Panna

Nebudete dnes nadáni vůči jistým lidem velkou chápavostí, ale zas to budete kompenzovat upřímností, kterou vám leckdo může závidět. Nenechte se odrazovat a směle se pusťte do všeho, co chcete ve svém životě změnit. Budete mít úspěch skoro zaručen.

Váhy

Venuše, která se pohybuje Štírem, pro znamení Vah aktivuje témata finančních, ale i jiných hodnot. Ovlivní vás i Slunce, které se pohybuje Střelcem – budete více komunikovat, výletovat a věnovat se úředním záležitostem. Udělejte si čas i na sebe a svou rodinu.

Štír

Máte-li pocit, že to jde od desíti k pěti, bohužel to neznamená, že byste se vraceli ve vzpomínkách do dětství, ale něco vás užírá právě nyní. Zkuste se na to podívat otevřeně a přijdete na to, v čem spočívá příčina vaší nálady. Pak se s ní poperete.

Střelec

Nedělejte si těžkou hlavu s věcmi, které dnes nemůžete vyřešit. Úplněk vám dnes přeje, tak se pusťte do věcí, které vám mohou jít od ruky. Ze svého seznamu restů budete moci zase něco odškrtnout a konečně ten seznam trochu zkrátí. Je to skutečně již zapotřebí.

Kozoroh

Někdo z vašich velký vzorů vás překvapí spíše negativně a bude vám chvíli trvat, než se srovnáte s tím, že jsme všichni jenom lidé a všichni děláme chyby. Nedělejte z toho proto velkou vědu, uvidíte, že třeba již zítra si u vás reputaci zase napraví.

Vodnář

Mars se nachází ve znamení Berana a i dnešní úplněk v Blížencích vám přináší otevření témat společnosti, do které chcete směřovat. Měli byste si udělat jasno, s jakými lidmi a společnostmi se chcete dnes i jindy setkávat a čeho chcete být součástí.

Ryby

Budete mít tunu argumentů, proč se nezúčastnit jisté rodinné či pracovní události, otázka ale je, nakolik uvěřitelné argumenty to budou. Stejně ale už nebudete mít chuť ani energii na svém rozhodnutí něco měnit, takže to necháte prostě samo vyplynout.