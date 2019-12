Horoskop na pondělí 30. prosince: Do žil se vám vlije nová energie

Beran

Zažijete nový příval energie a naděje, že příští rok bude mnohem lepší. Naplánujte dobře své projekty a již si začněte vyhledávat podstatné informace, které vám pomohou dobrat se k cíli. Vaši přátelé a rodina stojí za vámi a podporují vaši činnost.

Býk

Využijte vánoční dovolené na ukojení touhy objevovat nové věci. Výhoda zimní turistiky tkví v opuštěnosti míst. Můžete si vychutnávat skalní objekty a zříceniny bez lidí a meditovat v krajině o všem, co vám přinesl život. A vše bez křiku dětí na výletech.

Blíženci

Vaše osobní kouzlo zesílí na maximální úroveň. Rozdávejte úsměvy a bavte se, i přes malé potíže, které v životě máte, se vám daří dobře. Nestresujte se. Vyřešení potíží navždy vyžaduje trvalé úsilí, každý den udělejte drobnou maličkost na jejich vyřešení.

Rak

Tento rok byl pro vás obdobím divokých změn. Partnerství mohlo nabrat jiné podoby, než jste mohli chtít. Nastávající období však přináší počátek stability a do vašeho života se vrátí ti staří dobří partneři, kterými byli, když jste s nimi začali randit.

Lev

S blížícím se koncem roku se můžete cítit vyčerpaně a bez energie, protože jste bez ustání lítali jako raketová střela. Změňte svůj život a přepněte jej do pomalejšího módu. Vychutnávejte si pomalu oběd, odpoledne si dejte čaj o páté s hezkou knihou.

Panna

Pokud máte dlouhotrvající potíže, je potřeba překonat vlastní pýchu a jít si pro radu. Neberte to tak, že danou osobu obtěžujete, naopak, prokazujete jí důvěru ve schopnosti a vědomosti, které jsou hodné životního kouče. A to každého potěší. Pomůžou vám.

Váhy

Investujte čas do rozvoje svých nových přátelství, protože jsou zde lidé, u nichž jste čekali celý život, až se potkáte. Vaše volání po spřízněné duši bylo vyslyšeno, ten už jen zbývá vyrazit s nimi někam na tah a začít utužovat pouta a poznávat se.

Štír

Někteří lidé ve vašem okolí se mohou ke svým blízkým chovat nevhodně. Neupejpejte se a vyjádřete v klidu svůj názor bez obav z potyček. Lidé, kteří se chovají nevhodně, neznají odpor. Budou velmi zaskočeni z vaší rozhodnosti a splasknou jako pěny.

Střelec

Můžete se setkat s nejasnými poznámkami na vaši osobu. Nejlépe zareagujete tak, že se na rovinu zeptáte, co tím dotyčná osoba myslí. Pokud se odmítne vyjádřit bez obalu, vůbec do vztahu s ní neinvestujte svoji energii a čas, protože za to vůbec nestojí.

Kozoroh

Dneska mají vaše slova mnohem větší sílu než obvykle. Přemýšlejte dříve, než promluvíte. Neměňte své postoje k řešení problémů, ale pouze způsob jejich vyjadřování, protože ten je naprosto klíčový k tomu, aby lidé kolem pochopili, čeho chcete dosáhnout.

Vodnář

Zvažujete nákup nové drahé věci? Rozmyslete si to. Nepodléhejte tlaku obchodníků a rádoby výhodných slev. U drahé věci nezáleží, jestli ušetříte dvě stovky, ale jak dlouho vám bude sloužit a zda opravdu potřebujete luxus nebo pouze základní model.

Ryby

Uspořádejte si v hlavě vše, čeho jste v tomto roce dosáhli v práci. Udělejte si kalkulaci svých úspěchů a svých pádů. Položte si otázku, zda jste spokojení, tam kde jste. Pokud ano, gratulujeme a držíme palce v dalším rozvoji. Pokud ne, tak změna je vhodná.