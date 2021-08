Horoskop na pondělí 30. srpna: Planety ovlivní příznivě celý týden

Odpoledne se jedná o významný přesun Merkura ze znamení Panny do Vah, což vás může vyvést z rovnováhy. Slunce v Panně vás až do večerních hodin nabíjí spokojeností a tvůrčím elánem, jste hřejiví a velmi příjemní svému okolí. Jupiter v Rybách vám dává velkou touhu po užívání si života a jeho krás.

Beran

Máte před sebou rušný den, což je sice voda na váš mlýn, nicméně se nevyhnete ani méně příjemným situacím. Odpoledne se jedná o významný přesun Merkura ze znamení Panny do znamení Vah, což pro vás není na delší období ta nejpříznivější zpráva.

Býk

Tento den budete požitkářští. Dnešek přeje zejména vašim radovánkám, milostným zážitkům a volnočasovým aktivitám. Slunce v Panně vás až do večerních hodin nabíjí spokojeností a tvůrčím elánem, jste hřejiví a velmi příjemní svému okolí. Užívejte si výsluní.

Blíženci

Jste podráždění skrze otázku vlastní svobody? Pokud však svého partnera milujete, tak to zejména v ranném odpoledni nepřehánějte s ničím, co by mezi vámi mohlo vyvolat zbytečné konflikty. Máte totiž na večer kouzelné plány, tak si je nekažte.

Rak

Máte před sebou období, kdy můžete být citlivější na některé oblasti ve svém životě. Venuše ve Vahách může do večerních hodin způsobovat vaši nespokojenost a jednání některých lidí díky ní považujete za přehnané a jednoznačně nespravedlivé vůči vám.

Lev

Trápí vás osobní problémy? Pokud je nemůžete dostat z hlavy, nejlíp uděláte, když se naplno pustíte do práce. Uvidíte, že v zaměstnání najdete vytouženou útěchu a že vás udrží dále od negativních myšlenek. Kromě úlevy vám to přinese i mnoho úspěchů.

Panna

Váš vládce Merkur, který se dnes přesouvá do znamení Vah, dává vyniknout vaší přemýšlivosti, což se ve finále týká i prožívání vztahů. Na lásku tedy teď jdete spíše rozumově než citově a růžové brýle schováváte hluboko na dno svojí energické zásuvky.

Váhy

V pondělí je vaší nejsilnější stránkou osobní filozofie a pohled na život, potažmo určité změny, které v tomto směru uděláte. Slunce ve Vahách i Merkur, který dnes taktéž vstupuje do vašeho znamení, naznačují, že přínosné jsou pro vás delší cesty či pobyty v zahraničí.

Štír

V tomto dni začíná nový způsob užívání vaší energie, o což se stará velkodušný Jupiter. Nastává vám duchovnější období, ve kterém pociťujete hlubší souvislosti s minulostí, a zajímá vás všechno, co se doposud tvářilo jako uspané a nyní se budí.

Střelec

Hvězdy napovídají, že nejchytlavějšími kandidáty jsou pro vás teď zrozenci znamení Berana a Vah. Naopak se pokud možno vyhněte protějškům znamení Ryb, zklamání by na sebe nenechalo dlouho čekat. V práci ale můžete pracovat se všemi svými kolegy.

Kozoroh

Jupiter v Rybách vám dává velkou touhu po užívání si života a jeho krás, takže se nedá říct, že byste se pracovně zrovna přetrhli. Nicméně je sám o sobě tento guru nositelem úspěchu, takže vaši kariéru to nikterak neohrožuje, právě naopak. Budou příležitosti.

Vodnář

Při dnešku se může jednat o slabší období pro záležitosti lásky, tudíž se obrňte tolerantností. A hlavně žádné flirtíky na profesní půdě! Pracovní oblast nenese konfliktní situace ani výrazné změny. Neznamená to, že byste se utápěli ve stereotypu.

Ryby

Dnešek vyžaduje dobré plánování a rozumnou organizaci. Zbrklý Mars v Panně vás ovlivňuje svou kvadraturou, takže je nutná větší obezřetnost v rozhodování. Vyhýbejte se vitálním a prudkým změnám! Pozor si dávejte také na citlivé osoby a závist, ta nepřidá vůbec.