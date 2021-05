Horoskop na pondělí 31. května: Večer vám bude přát štěstí!

Beran

Máte práce nad hlavu a nevíte si rady? Zahoďte svou profesionální pýchu za hlavu a požádejte o pomoc staršího kolegu. Ušetříte tak spoustu času i energie a získáte nové zkušenosti, které se vám v budoucnu jistě budou hodit. Ješitnost se nevyplácí.

Býk

Jste pracovití, cílevědomí a nechybí vám trpělivost. Kombinace těchto vlastností, jež jsou mnohdy důležitější než talent, vám přinese pracovní úspěchy. Držte se svých zásad a pracovního tempa a uvidíte, že brzy dosáhnete dál, než jste kdy doufali.

Blíženci

Máte úspěšnou kariéru, spokojenou rodinu a stále dobrou náladu. To, že dokonale zvládáte roli rodiče i partnera z vás dělá vzor pro mnoho lidí ve vašem okolí. I když to mnohdy není lehké, snažte se udržet si status. Jste pro mnohé velkou inspirací.

Rak

Neskrývá se v pohledu vašeho nového kolegy něco víc než jen zvědavost? Brzy se to dozvíte. Pokud nemáte trpělivost čekat na to, až vás osloví, seberte odvahu a buďte těmi, kdo udělá první krok. Můžete tím jenom získat, tak proč to alespoň nezkusit?

Lev

Dnes se vlivem retrográdního Saturnu i Merkuru raději vyhněte sázkám a jakýmkoliv investicím. Nemáte zrovna nejšťastnější den a mohlo by se stát, že risk vás přivede na mizinu. Buďte rozumní, nechte finanční záležitosti na jindy a myslete dopředu!

Panna

Jste nervózní z dnešního jednání? Je pochopitelné, že je to pro vás velice důležité, stres vám však k úspěchu rozhodně nepomůže. Uvolněte se a se sebevědomím prezentujte vaši práci. Pokud nebudete věřit sami v sebe, nepřesvědčíte ani nikoho jiného.

Váhy

Dnes vás nepříjemně potrápí vaše zvědavost, která vám doslova nedá spát. To, že určitou informaci nevíte, vás dovádí téměř k šílenství. Ovládejte se! Trpělivostí totiž dosáhnete mnohem více. Rvát si vlasy vám navíc stejně nepomůže. Buďte rafinovaní!

Štír

I když vás kolega z práce neuvěřitelně přitahuje, raději se rozmyslete, než začnete románek na pracovišti. Mohl by se vám totiž nepříjemně vymstít v podobě dusné atmosféry v pracovním kolektivu. Venuše si klade otázku, zda vám za to chvilkový flirt stojí.

Střelec

Dejte si pozor, čemu věříte. Budete totiž vystaveni klamné informaci, která by vás mohla nepříjemně zmást a přidělat vám také spoustu zbytečné práce. Raději každou zprávu dvakrát prověřte, než s ní začnete pracovat. Ostražitost je na místě.

Kozoroh

Dnes prokážete svoji velkorysost, když okázale pominete prohřešky druhých. Je vidět, že máte pro své přátele a známé obrovské pochopení a nikoho zbytečně neodsuzujete. Až moc dobře totiž víte, že ani vy nejste bez viny. Jiní by se od vás mohli učit!

Vodnář

Jistá osoba se vyzná z citů, které k vám chová. Možná budete překvapeni, jak moc jste byli až doteď slepí ke svému okolí. Poučte se z toho a více se ohlížejte na druhé. Často si ani neuvědomujete důsledky svého chování. Chce to o trochu více empatie.

Ryby

Na poslední chvíli se vám podaří vyvarovat se přesčasu. Štěstěna vám dnes přeje! Takto si můžete při pondělí užít příjemný čas strávený podle svého gusta. Jestli zvolíte výlet do přírody, posezení s přáteli či jen sledování televize je na vás!