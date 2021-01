Horoskop na pondělí 4. ledna: Užívejte darů láskyplné Venuše!

Beran

Nemáte dnes co na práci? Obvolejte všechny dobré přátele a stravte odpoledne společnými diskuzemi. Poslechněte si historky ze silvestrovských oslav a zrekapitulujte vše, co jste minulý rok zažili. Vkročte společně do nového týdne s úsměvem a nadějí na bezcovidový rok.

Býk

Vliv Úplňku v Raku, který byl sice minulý týden, bude mít na vaše znamení patrný vliv i teď, a to v oblasti vašich vztahů. Jsou aktivovány milostné vztahy, sílící energie ale může přinést něco nového v lásce, přeje například početí potomka nebo nějakému tvůrčímu projektu.

Blíženci

Budete zvýšeně laškovat a přehánět, pozor, aby se vám nepodařilo zatopit v manželských vztazích! Jinak se vám bude dnešek náramně líbit. Očekávejte novinky u svých příbuzných nebo sousedů. Do popředí se dostávají také kratší cesty, kdy si odpočinete.

Rak

Energický Mars v Beranu si načasuje vše bravurně a to vám hraje hezky do noty! Sršíte přitažlivostí, vyzařujete pohodu a jste velmi milými společníky při různých příležitostech. Zaměřte se na finance, které k vám přicházejí, dospějete ke změnám smýšlení o penězích.

NEJROZSÁHLEJŠÍ ROČNÍ HOROSKOP 2021

Tento rok 2021 bude opravdu výjimečný! Zjistěte hned, co vás čeká!

Lev

Při dnešku jsou u vás soustředěny emoce, které se týkají zážitků z minulosti. Máte možnost těžit ze všeho, v čem jste se již poučili, z minulých úspěchů, ale i neúspěchů. Buďte proto pilnými žáky, kteří nezavírají oči před tím, co vlastně znají.

Panna

Vliv pozvolna ustupujícího Úplňku minulého týdne bude na vás působit i dnes. Budete se zaměřovat na vaši kariéru a záležitosti profese, mnohé nejasnosti se zase osvětlí. Máte možnost vylepšit svou pozici a získat v práci větší autoritu, což potřebujete.

Váhy

Kolem některého člena vaší rodiny může vzniknout situace, která vás poněkud zatíží, taktéž se můžete dostat do sporu s hlavou rodiny. Máte však silnou zbraň, a tou je vyrovnanost, použijete ji a rozhodně nebudete mít pak hlavu v dlaních jako někteří.

Štír

Pokud si nedáte pozor, ve financích bude pohyb poněkud línější. Retrográdní Uran je ospalejší a penízky se tedy kutálejí se zpožděním. Zato láska rozhodně ospalá není, kolem poloviny dne může dát o sobě pořádně vědět! Užívejte darů láskyplné Venuše.

NOVINKA – ANDĚLSKÝ TAROT

Každý má své anděly strážné, kteří dohlíží na naše činy, posunují nás správným směrem k dosažení našich cílů. Nechte tarotové karty, aby vám pomohly je odhalit!

Střelec

Zatěžuje vás písnička o pradávných problémech, dnešek je poměrně únavným dnem, raději vykliďte pole! Vyrazte někam s dětmi či vnoučaty, i kdyby cíl vaší cesty vznikl bez příprav, prostě v sekundě. Je to pro vás lék, který rozhodně zabere.

Kozoroh

Máte dost sil k realizaci svých plánů a k tomu ještě přesvědčit ostatní, že jste opravdu jedničky. Merkur v Kozorohu si ale neodpouští námitku, že aby se vaše záměry dařily bez chybičky. Musíte přidat v průběhu dne na tempu, což je pro vás jenom další výzva.

Vodnář

Připravte se na invazi příbuzných, i těch, co už téměř neznáte. Jenomže až budou stát před vašimi dveřmi, vzpomenete si. Že o sobě nedali dlouho vědět? Teď tedy mohou nachystat pořádné překvápko a je jen na vás, zda bude ve finále dobré, či nikoliv.

Ryby

Co se týče rodinných záležitostí, retrográdní Uran signalizuje, že budou záležitosti domova odsouvány. Zato Mars v Beranu přináší zaměření na vaši kariéru – máte dost sil, a i když vaše pracovní rutina může být otočena ve zvyšující se shon, vy to dáte!