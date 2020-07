Horoskop na pondělí 6. července: Bude třeba naučit se trpělivosti

Ač je pondělí svátečním dnem, ponese se v duchu pracovních úspěchů a zdolávání překážek na vaší cestě za vytouženým cílem. Každopádně Blíženci se setkají se sobě typickou racionalitou, která by je mohla při cestě k cíli brzdit. Dařit se naopak bude především Býkům.

Beran

Vaše finance nebudou přicházet z vašeho zaměstnání. Ale v mnoha případech se projeví rodinná sounáležitost. Vaši dobří příbuzní vám pomohou, jak jen budou moci, a vy budete patřičně hrdí na to, že jako rodina držíte pěkně pohromadě a nedáte se.

Býk

V oblasti rodiny se vám daří naplňovat své představy celkem dobře. Na pomoc vám spěchá samotné Slunce, které vytvoří prostor pro vaši domácí pohodu. Silně obsazené znamení Raka Sluncem i Merkurem vám vyhovuje. A vy vytvořit umíte hotové zázraky.

Blíženci

Smysluplnost svého konání se dozvíte brzy. Jen musíte alespoň nějaký čas vytrvat. Přestaňte být sólovým hráčem a paradoxně získáte mnohem více. Racionalitu sobě vlastní a typickou blíženeckou rovněž raději neupřednostňujte a jděte do toho týmově.

Rak

V zaměstnání se vám daří nejlépe z celého zvěrokruhu. Mars ve znamení Berana vám dává doslova křídla pro jakékoliv pracovní postupy. Jste přesto stále velice ohleduplní a vždycky máte na prvním místě blaho vaší rodiny. To je vaše hlavní priorita.

Lev

Můžete se radovat ze všech možných materiálních příjemností. Aniž se příliš snažíte, máte vše, po čem plesá vaše srdce. Jste v dobrém rozpoložení zejména díky autoritám, které vás v nedávné minulosti vzaly na milost. Jste vděční a plně spokojeni.

Panna

Zkomplikuje se vám milostný život. Váš nejdražší či nejmilovanější začne trávit více času s přáteli a vy začnete žárlit. Bude vhodné se ovládat a svou žárlivost tajit. Jinak svého protějška odradíte. Vše, co vám na něm nebo na ní vadí, jsou drobnosti.

Váhy

V práci vám vaši nejbližší dělají tak trochu peklo na zemi. Samozřejmě jde o vaše přehánění. Pravdou je, že vám většina vašich zájmů uniká. Nesvádějte vinu na druhé. Ale pokuste si připustit, že pracovní nabídky občas jsou a občas zase ne. Trpělivost!

Štír

Podaří se vám najít spřízněné osoby pravděpodobně s převahou planet v Rybách, které vám skvěle porozumí a podpoří vaše pracovní ideály. Nikoliv ale prakticky. Veškeré vyběhávání úřadů, reklamy, zajišťování úředničiny, zůstane na vašich bedrech.

Střelec

V rodině jste stále pevně zakotveni. Snažte se o větší angažovanost v rodině. Tématy jako rodinné finance se zabýváte dlouhodobě a budete na nich dále tvrdě pracovat. Chcete vymyslet fungující model, který by vyhovoval všem a byl co nejjednodušší.

Kozoroh

Rodina vás přestane podporovat při partnerských problémech. Budete si je muset unést sami. Nevztekejte se na nikoho a snažte se být dospělí a plně zodpovědní za veškeré své milostné chování. Minimálně tak získáte mnohem větší sebevědomí, než máte.

Vodnář

Finance se vám nedostávají a vás to vnitřně velmi zneklidňuje. Nejde o žádný tragický propad do hlubin dluhů či bankrotu. Jen je třeba udržet psychiku v klidných vlnách a jednat v rámci možností rozumně. Máte tendence jednat v afektu, a to není dobré.

Ryby

Nabýváte sebejistotu a chováte se ekonomicky rozumně. Hvězdy vám dodávají intuici pro zjišťování finančních toků. Působíte důvěryhodně, a tak přitahujete investory. Sami příliš průbojní nejste, když si máte říct o finanční odměnu, ale nedáte se.