Horoskop na pondělí 5. dubna: Velikonoce vám pohodu nepřinesou

Už první dubnové dny vám ukázaly, jaký bude tento měsíc. A přestože je Velikonoční pondělí, užijete si už dnes raketového startu do nového týdne. S velikonoční pohodou proto moc nepočítejte.

Beran

Už první dubnové dny vám ukážou, jaký bude tento měsíc. Hned dnes si užijete raketového startu do nového týdne. Od rána se budou kupit věci k vyřešení a od vás se bude čekat, že se jich aktivně ujmete. Žádná velikonoční pohoda, s tím nepočítejte!

Býk

Během velikonoční procházky se zase setkáte s osobou, která si na vás už delší dobu dělá zálusk. Dnes to na vás znovu zkusí. I když jí dáváte jasné signály, že o to nestojíte, je jí to celkem jedno. Určete si hranice dříve, než to překročí únosnou mez.

Blíženci

Pokud přemýšlíte o podnikání a chybí vám někdo, kdo by do toho šel s vámi, dnes budete mít jasno, koho byste o to měli požádat. Velikonoční pondělí totiž přinese řadu setkání i telefonátů, a tak není divu, že si vyberete parťáka.

Rak

Velikonoční pondělí přinese nutnost dořešit některé věci z minulosti, zejména v souvislosti s tím, že se během svátečního dne setkáte se svými příbuznými. Pokud jste si něco udělali, odpusťte si a začněte novou etapu svých vztahů. Nabídněte ruku ke usmíření.

Lev

Velikonoce a s ním spojená nadměrná konzumace dobrot ve vás dnes vyvolá špatné svědomí. Vzpomenete si na své novoroční předsevzetí, že zhubnete a zvýšíte si kondici. Tak si promyslete, jak na to půjdete a od zítřka už žádné výmluvy, hezky do toho!

Panna

Díky velikonočnímu setkávání se dnes dozvíte mnohé nečekané a zajímavé novinky týkající se vašeho širšího příbuzenstva. V některých případech pocítíte nutkání něco okamžitě udělat, ať už to bude nabídka pomoci nebo gratulace. Proč nebýt spontánní?

Váhy

V poslední době jste dost nezávislí v tom, co děláte, i ve způsobu přemýšlení. Jste velmi citliví na to, pokud se vám do vašich věcí někdo pokouší mluvit. Dnes se proti tomu důrazně ohradíte a bude vám jedno, že jde o blízké lidi. Pozor na aroganci.

Štír

Díky velikonočním telefonátům se dnes dozvíte informace, které vás vůbec nepotěší. Týkají se nejenom vás, ale celého vašeho okolí, a tak se budete snažit získat co nejvíce podrobností. Hodláte se také v týdnu obrátit na odpovědná místa.

Střelec

Dnešní sváteční pondělí ve vás vyvolá emoce, které máte spojené s některými velikonočními zážitky z minulosti. Mnohé jste v sobě ještě nezpracovali a některé situace je opět vynesou na povrch. Vyvolá to u vás zvláštní reakce, které ostatní překvapí.

Kozoroh

Některé vaše zažité názory jsou opravdu zkostnatělé, tak se nedivte, že dnes pobavíte rodinnou sešlost. To by vám mělo pomoci k tomu, aby vám konečně spadly šupiny z očí a získali jste na věci jiný náhled. Doba se změnila, nemůžete žít v minulosti.

Vodnář

I během svátečního odpoledne budete přemýšlet, jak se vypořádat s upomínkami za splátky na bankovní úvěr. Jde to řešit i telefonicky, nevěšte hlavu! Ale udělejte to co nejdříve, ať vám nenaskáčou zbytečné penále. Dohodněte si splátkový kalendář.

Ryby

Při velikonočním obědě přijde na přetřes letní dovolená. Děti i životní partner se předhánějí v tom, kterou exotickou destinací by chtěli navštívit. Vy ale víte, že pokud se situace ohledně covidu nezlepší, tak letní dovolená v zahraničí bude pasé.