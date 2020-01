Horoskop na pondělí 6. ledna: Pusťte se řádně do pracovních restů

Beran



Obstojíte dnes ve zkoušce vytrvalosti a dochvilnosti! Dá se předpokládat, že ať už se jedná o oblast pracovní či osobní, nebudete to mít právě lehké. Jak se však říká, co vás nezabije, to vás posílí. Pamatujte na to a zatněte zuby. Všechno zvládnete.

Býk

Trápí vás něco? Pokud si nevíte rady, neváhejte se obrátit na svou polovičku. Je pochopitelné, že díky předchozím zkušenostem se držíte trochu zpátky. Pokud se ale otevřete a odhalíte své nitro, získáte v partnerovi životní jistotu. Za risk to stojí.

Blíženci

Jste kreativní a sršíte mnoha nápady. Využijte svého talentu i v běžném životě, nejen v práci. Pokud se rodina ocitla ve finanční krizi, nehledejte složitá řešení a raději s chladnou hlavou přemýšlejte. Jistě brzy přijdete na jednoduché východisko.

Rak

Vstupte do svátku Tří králů s nadšením! Po pohodových svátcích jste plní sil a životního elánu. Nasměrujte svou energii správným směrem a pusťte se do práce. Nadřízení od vás dnes budou čekat nadprůměrné výkony. Ukažte jim, že máte na víc než vůbec tuší!

Lev

Dnes vás čeká tvrdý návrat do reality. V zaměstnání poznáte, kolik jste toho v posledních pár týdnech zanedbali. Nelekejte se však a pusťte se s chutí do práce. Pokud si vše detailně zorganizujete a nebudete se flákat, resty s přehledem doděláte.

Panna



Odolejte pokušení. Jste od přírody spontánní a neradi se vážete. Není na tom nic špatného, pokud tím ovšem neraníte nikoho jiného. Pokud máte závazky, dobře si promyslete, co děláte. Nevymlouvejte se na to, že vám city ochromily rozum a ovládejte se.

Váhy

Mars se nachází ve znamení Střelce, což znamená, že štěstí dnes bude přát zejména prakticky založeným Váhám. Nenecháte se strhnout iracionalitou svých kolegů, místo toho se budete soustředit zejména na důležité věci, které nakonec přinesou ovoce.

Štír

Venuše ve Vodnáři není příliš pozitivním znamením pro váš vztah. Na druhou stranu, menší krize, kterou si dnes projdete, bude mít ozdravný a léčivý efekt. I když vás bouřlivá hádka nemine, nakonec se s partnerem udobříte a všechno bude zase při starém.

Střelec

S těžkými situacemi v práci se snadno vyrovnáte. Máte totiž dar! Umíte bez problémů improvizovat a ani fantazie vám nechybí. Kolegové vám budou tuto schopnost ze všeho se vykroutit závidět. Vy však víte, že bez tvrdé práce by vám ani to nepomohlo.

Kozoroh

Někteří z kolegů by si rádi přivlastnili vaše zásluhy! Mějte se proto na pozoru a vyvarujte se otevřených řečí o detailech své práce. I když vám to bude chvílemi proti srsti, běžte tvrdě za svým a nebojte se použít ostré lokty. Někdy to jinak nejde.

Vodnář

Venuše ve svátečním dni Tří králů škodí vztahům, proto se připravte, že komunikace s partnerem může váznout. Oba jste totiž přesvědčení o své pravdě a ani jeden z vás nebude ze svých pozic ustupovat bez boje. Raději se kliďte jeden druhému z cesty.

Ryby

Chmury, které se na vás v posledních dnech navalily, nejlépe zaženete prací! Díky ní totiž přestanete myslet na všechny své problémy. Velká část z nich je totiž způsobena pouhým rozčarováním z toho, že Vánoce jsou za námi a dlouhá zima před námi.