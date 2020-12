Horoskop na pondělí 7. prosince: Lákají vás nákupy. Utrácet nebo ne?

Díky Venuši je tento týden čas, kdy potřebujete trochu hřejivého tepla. Volte svá slova opatrně, protože jinak by vás mohl díky Merkuru ve znamení Střelce čekat nehezký prosincový spor, který nebude brát konce.

Beran

Vlivem Marsu v Beranu zahýbete v pondělí více s věcmi, které vás stresují a které byste si s sebou neradi nesli do nového roku. Ještě je dost času na to, abyste stihli vymyslet strategii, a pokud už ji máte, tak si vše načasujte, ať to ve finále klapne.

Býk

Lidé, kteří zjistí, jaké jste znamení zvěrokruhu, mají do určité míry v rukách cosi, co můžou kdykoliv použít proti vám, i kdyby jenom v rámci vtipů. Už na vaše rozzlobené argumenty odpovídali úsměvně cosi o býčí povaze? Ne? Tak to přijde dnes!

Blíženci

Jsou lidé, se kterými se příliš vyjít nedá, pak jsou lidé, se kterými se dá vyjít alespoň občas, a do třetice lidé, se kterými se dá vyjít vždy. Musíte dnes bohužel kvitovat, že třetí a nejvíce žádoucí exemplář je ve vašem okolí ohroženým druhem.

Rak

Sbližování máte zakódováno jako ideální stav poznávání se s partnerem, protože však na rozdíl od jiných znamení máte ve své povaze taktéž vlastnost držet se zpátky. Budete při dnešku závislí jen na svém aktuálním rozpoložení – buď pokročíte, nebo ne.

Lev

Rádi se stulíte partnerovi do náručí, necháte se chválit od kolegů či si vylepšíte náladu pár upřímnými slovy od svého nadřízeného. Díky Venuši jsou dny, kdy potřebujete trochu hřejivého tepla, a to zvláště nyní, když prosincové teploty s bídou lezou přes nulu.

Panna

Dnešní den budete slavit nové posvícení, i když byste si jinak museli ještě pár měsíců počkat. Těšit se můžete na nápady, kterých nikdy nemíváte málo, ale také na to, že se vám je podaří nezvykle rychle realizovat. Tak rychle, že zisk bude hned.

Váhy

Přátelům občas připadáte jako náhradní matka či pečovatelka v jednom, nezávisle na pohlaví. Dnes je přesvědčíte o tom, že to umíte na multitasking. Jedním okem neustále hlídáte čas, zatímco druhým materiální statky.

Štír

Vlivem retrográdního Uranu vás čeká nepříjemné rozhodování. Nemusí jít o nic velkého, ale protože máte nyní v hlavě úplně jiné věci, bude vám dělat potíže rozhodovat třeba i o tom, co si vezmete na sebe. Harmonie tak vezme spolu s časem za své a vy hloubáte.

Střelec

Že by výhra následovaná ztracenou peněženkou? S financemi to bude dnes jako na houpačce a se vztahy to nebude o moc lepší. Navíc vás o čas nepochybně ošidí téměř hamletovské otázky – bude lepší utrácet či neutrácet? Ale nabídka obchodů bude lákat.

Kozoroh

Až si zase pustíte pusu na špacír, nezapomeňte, co se říká o tom, když si vyrazí někdo na špacír. Volte svá slova raději opatrně, protože jinak by vás mohl díky Merkuru ve znamení Střelce čekat nehezký prosincový spor, který nebude brát konce.

Vodnář

Zbožňujete, když se kolem vás soustředí přátelé či kolegové, ale na rozdíl od některých z nich, jste neradi jenom členem týmu, raději organizujete a plánujete aktivity pro všechny. Baví vás dávat nápadům život, a ne být jenom jeden z velkého davu.

Ryby

Dny přejí tomu, zalézt si kamsi ke krbu, kde plápolá oheň, a případně si dopřát i teplou koupel, která uvolní energii z celého dne a udělá vám dobře na nervy. Vaše trpělivost je vlivem retrográdního Uranu podrobena zkouškám, tak si dopřejte náplast na rány a odpočinek.