Horoskop na pondělí 8. června: Dnes budete uvědomělí a praktičtí

Máte jedinečnou možnost vylepšit svůj i rodinný rozpočet. Postačí být pozorní k nabídkám, které byste obvykle přešli mávnutím ruky. Možný zisk – a nejen finanční – se může skrývat i tam, kde byste to nečekali. Neváhejte zužitkovat vaše schopnosti.

Beran

Vy nebo váš partner jste emočnější a máte potřebu většího citového souznění. Nejdůležitější je to, abyste příliš nepřeháněli a vyhnuli se zejména od ranních hodin rozhořčeným reakcím. To by nepřineslo nic dobrého ani vám, ani vašemu domácímu okolí.

Býk



Merkur je všetečka, nenechá vás spát na vavřínech, naopak loví stále nové nápady, jak vydělávat více. Cesty a workshopy – to jsou jeho hlavní esa v rukávu! Na mnohé z vás je přichystáno neočekávané zvýšení příjmu, apropo může pramenit i z povýšení.

Blíženci

Pro manželské páry je situace trochu tíživější než pro ty, kteří žijí sólo. Jedná se již o dlouhodobější období zkoušek a určitých omezení, nicméně většina z vás má šanci najít dnes řešení, jak si i přes stávající závazky zachovat svoji svobodu.

Rak

Ve spojení s profesními záležitostmi se uvnitř vaší osobnosti odehrává hluboké a zásadní uvědomění. Moudrý Merkur ve vašem znamení vás zejména od odpoledních hodin nutí více přemýšlet o věcech, které jste dosud v sobě tak trochu zazdívali a teď je osvobozujete.

Lev

Budete vnitřně orientováni spíše na zajišťování rodiny. Rýsuje se velká tendence k nákupům potřeb a letního vybavení pro děti, investování do kreativnějšího prázdninového vyžití a věcí pro rozvoj jejich talentu. Tak se nebojte být jak se patří štědří.

Panna

Když létáte sem a tam, diskutujete, spojujete informace, jste dnes ve svém živlu. Ovšem pozor, aby vám v tom letu neunikly podstatné věci. Především zbystřete kolem poloviny dne, Venuše v Blížencích má za lubem rozfoukávat nespokojenost všude okolo vás i ve vás.

Váhy

Pracovní záležitosti se jeví až do poloviny dne jako velmi uspokojivé, takže by mělo všechno klapat na jedničku. Velmi přínosné jsou pro vás služební cesty, při kterých máte šanci poznat zajímavé lidi a navázat s nimi důležité kontakty pro vaši budoucnost.

Štír

Dnešek znamená, že po všem účtování a finančních transakcích zatoužíte, především v podvečerních hodinách, po větším uvolnění. Pokud ve vás vzbuzuje nadšení cestování, vezměte si dovolenou o něco dříve a investuje do cesty po republice – někam za poznáním.

Střelec

Co se týče profesní sféry, je velmi nutné, abyste nebyli příliš ukvapení v rozhodování důležitých pracovních záležitostí. To platí pro právní jednání, veškeré spory a uzavírání smluv. Pokud nemáte za zády profesionály, zkuste se poradit s blízkými.

Kozoroh

Z profesního hlediska vše plyne hladce, jste účeloví a praktičtí a patříte mezi neocenitelné spolupracovníky, pokud jde o rady či pomoc. Vaše mysl je rozpohybována na plné obrátky a máte cit pro to, jak by se dalo při pracovních postupech ušetřit.

Vodnář

Vaším dnešním hlavním logem by se mělo stát slovo opatrnost. Navíc zaujímá Neptun kvadraturu s omezujícím Saturnem, což může znamenat skutečnou brzdu v otvírání vaší peněženky. Faktem je, že prim nebudou mít svobodomyslní, ale obezřetní jedinci.

Ryby

Svou energii soustřeďujete do získávání hlubších duchovních obzorů a cítíte, že veškerá korespondence, účetnictví a rutinní pracovní operace vás omezují ve vašem rozletu. Tenze se přenáší i do rodinného prostředí a vy potřebujete ideálně sport.