Horoskop na pondělí 9. listopadu: Dnes se mírněte a buďte přívětivější

Podle planet je tento týden čas na nějaké neobvyklé dobrodružství. Neptun je ve znamení Ryb až do 29. listopadu, a to s sebou přináší trochu ztíženou situaci. Pokud rádi prosazujete své názory, vaše okolí to dnes nemusí přijmout.

Beran

Už mnohokrát jste si říkali, že je něco na tvrzení o nutnosti žít přítomným okamžikem. Ne v minulosti a ani v budoucnosti. Dnešní den vám to připomene. Od rána totiž budete mít pocit, že se chcete radovat z každé maličkosti, kterou den přinese.

Býk

Už od prvního dne v týdnu se potýkáte s chmurami a splínem. Možná je na vině podzimní počasí, které na lidi hodně působí. Pokud vysvitne sluníčko, jděte ven a nechte se hladit jeho paprsky, třeba při procházce. Smutky pod nimi roztají úplně jako led.

Blíženci

Neptun ve znamení Ryb je až do 29. listopadu v retrográdní fázi, a to s sebou přináší v některých aspektech trochu ztíženou situaci. Například rádi prosazujete své názory, což vaše okolí v tomto období nehodnotí příliš kladně. Pocítíte to i dnes, připravte se!

Rak

Od rána k vám budou přicházet jenom samé dobré zprávy. I když jste tak nějak intuitivně cítili, že by dnešek mohl být příjemný, tohle překonává vaše očekávání. Nedivte se, listopad je měsíc, kdy jste miláčkem planet a pocítíte to ještě mnohokrát.

Lev

Optimismus a dobrá nálada k vám celý den bude neodmyslitelně patřit. A vlastně v celém tomto měsíci. Dnes z vás vyzařuje natolik, že ji vnášíte všude tam, kam vejdete. A jestliže někde do té doby panovala mrzutá nálada, váš příchod ji zažene pryč.

Panna

V některých dnech se toho moc neděje a příkladem může být dnešek. Můžete tohoto klidu využít pro dočerpání sil a také pro dokončení restů, na které jste zatím neměli čas. Anebo si udělejte věci dopředu. Získáte náskok, který se vám jistě bude hodit.

Váhy

Neklaďte si žádné malé cíle. Myslete rovnou na ty nejvyšší a dnes si opakujte jako mantru, že máte na to, abyste jich dosáhli. V tomto měsíci vás totiž planety doslova hýčkají a naplňují vás spoustou energie. A také dostatkem tolik potřebné odvahy.

Štír

Týden začnete s touhou po nějakém neobvyklém dobrodružství. Planety říkají, že by to neměl být problém a je tak jen na vás, jaký druh adrenalinu si vyberete. Jediné, na co byste si měli dávat pozor, je vaše bezpečnost. Jinak si vše skvěle užijte!

Střelec

Pondělí může přinést zajímavou příležitost. Půjde například o výhodný nákup, nabídku pracovního místa, investice, zkrátka může jít o cokoliv. Jste sice nyní miláčkem planet, ale i tak si vše prověřte, ať se nedostanete do problémů. Jde přece o vás!

Kozoroh

Do čehokoliv se dnes pustíte, v tom budete mistři. Nemusíte přitom vymyslet novou fyzikální poučku anebo složit nový hit, jednoduše budete mít fajn pocit ze všeho, co uděláte. Půjde vám to totiž lehce a nebudete dělat chyby. To je pocit k nezaplacení!

Vodnář

Mohli byste zkusit nebýt ke svým blízkým tolik tvrdí a úseční. Na rodinné vztahy v tomto období planety přílišnou přízní zrovna neplýtvají, ale vaši drazí za to nemohou a zbytečnou přísnost si nezaslouží. Dnes se proto mírněte a buďte přívětivější.

Ryby

Počátek týdne přivítáte s klidem a zvědavým očekáváním, co vám asi přinese. Jste pohodově naladění, odpočatí po víkendu a chtiví zážitků. Jen se nebojte, už dnes o ně nebude nouze a budou jak veselé, tak také méně příjemné. Nečeká vás žádná nuda!