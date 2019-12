Horoskop na pondělí 9. prosince: Uvolněte se a dejte na intuici

Beran

Stojíte na rozcestí a nevíte, která cesta je správná. Láká vás ta těžší možnost, ale zároveň vás děsí. To vás nutí přiklonit se ke snadnému řešení. Pamatujte, že to, co je snazší na začátku, je těžší na konci. Těžký začátek se vždy odmění lehčím koncem.

Býk

Můžete si posílit rodinné vztahy. Napište vašim příbuzným, sourozencům, bratrancům a sestřenicím, jak se jim daří. I obyčejný krátký email nebo SMS může být slibný začátek skvělého dlouhého rozhovoru, který utuží rodinné vztahy a prohloubí důvěru.

Blíženci

Ozve se vám někdo, ke komu jste chovali hluboké city, ať už negativní nebo pozitivní. Budete zvědaví, jak se mu daří, a napadne vás, zda se s ním obnovit komunikaci či nikoliv. Někteří lidé však žijí komplikovaně celý svůj život a nikdy se nezmění.

Rak

Vaše intuice je dnes velmi zesílená a díky ní vás vůbec nic nepřekvapí. Pokud se nemůžete rozhodnout, jakým směrem se vydat, intuice vám správně pošeptá do ouška, jaká cesta je ta správná. Na vás si dneska nikdo nepřijde a ani vás ničím neobelstí.

Lev

Veškeré citové problémy se dnes vyřeší a vy zjistíte, že kolem sebe máte báječné přátele, na které se můžete spolehnout. Nezraďte jejich důvěru a vždy je vyslechněte, když vás o to požádají, oni udělají totéž. Starými konflikty se již netrapte.

Panna

Perfekcionismus není ta pravá cesta ke štěstí. Musíte se naučit, jak přijmout sami sebe takové, jací jste, a smířit se s tím, že jste jen obyčejný člověk. Ve svých nedokonalostech hledejte originalitu a možnosti svobodného životního vývoje člověka.

Váhy

Vystupte z komfortní zóny! Vytvořili jste si kolem sebe brnění z polštářů, které vám zaručuje bezbolestné procházení životem. Jenže jste se zasekli na mrtvém bodě. Co bolí, to roste a činí nás zkušenějšími i silnějšími. Nebojte se ztratit své pohodlí.

Štír

Kamarád z vašeho okolí bude dnes hrozně náladový, protože se mu věci nedaří tak, jak mají. Uklidněte jej, ale nenechte si zkazit náladu jeho apokalyptickými vizemi o nicotnosti života a strašidelné budoucnosti. Zítra nebude ani vědět, že byl smutný.

Střelec

Milostný život ovlivňuje vaši náladu i v jiných sférách života. Je nutné, abyste přestali skuhrat o odporné povaze opačného pohlaví a dali sami sebe pořádně do pucu! Změňte šatník, jděte ke kadeřníkovi, začněte sportovat a usmívejte se na ostatní.

Kozoroh

Zbavte se nánosů starých vzpomínek a nechte vyplout na povrch vnitřní přeměnu, kterou procházíte. Vymažte všechny kontakty, které nebudete používat a ošklivé emaily z minulosti. Ukliďte si v duši jako na pracovním stole, když chcete zahájit nový projekt.

Vodnář

Před vámi stojí mnoho úkolů, které musíte dokončit. Nepanikařte. Vše zvládnete. Jste důležitou osobou pro ostatní a bez vaší pomoci by se jim projekty zhroutily jako domečky z karet. Uvědomte si svoji hodnotu, kterou máte pro své okolí a buďte pyšní.

Ryby

Měli byste se konečně naučit náležitě se ohodnotit. Nebuďte skromní a pochvalte se, když se vám něco povede, nikdo jiný to za vás neudělá. Až si budete umět nastavit tu pravou sebehodnotu, dokonce i okolí vám začne vyjadřovat zasloužilý respekt.