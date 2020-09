Horoskop na pondělí 7. září: Nenechte si nic líbit!

Přestože je to možná ožehavé téma, nebojte se partnerovi říct co vás trápí. Rozhodně není na místě nechat si všechno líbit. Víra v lidi je správnou vlastností, ale ostatní by toho neměli zneužívat.

Beran

Ať se vám to líbí nebo ne, s přicházejícím pracovním týdnem přichází spoustu nových povinností. Pusťte se do práce a udělejte to, co musíte. Neodkládejte nepříjemné záležitosti na později, sami dobře víte, že vás i tak doženou. Dělat se prostě musí.



Býk

Vlivem Jupitera v Kozorohu důvěřiví lidé. Všechno má však svoje meze a vy byste neměli přehlížet věci, jež jsou všem ostatním jasné. Je dobře, že máte víru v lidi, nenechávejte se však zneužívat. Někdo z vašich spolupracovníků vás podráží. Nenechte si to líbit!

Blíženci

Vztahy a emoce do zaměstnání nepatří. Přestože dnes bude atmosféra na pracovišti přímo prodchnuta sexuálním napětím, nenechte se tím rozhodit a soustřeďte se na svoji práci. Naučte se ovládat a v pracovní době se věnujte tomu, čemu je opravdu třeba.



Rak

Nenechte se rozhodit názory některých lidí z okolí. Sami víte, že pohled na věc je velice subjektivní. Neberte proto vážně hloupé poznámky. Dnes se však dozvíte něco, co vás opravdu potěší. Možná budete překvapeni, až odhalíte svého obdivovatele.

PARTNERSKÝ HOROSKOP NA MÍRU!

Poznejte, jak se k sobě hodíte se svým partnerem! Vydrží Váš vztah na věky nebo jde jen o krátkodobou známost?

Individuální zpracování profesionálním astrologem! Cca 20 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení!

Lev

Dneska bude na pracovišti pěkně dusno. Atmosféra je poslední dobou plná závisti a nepřejícnosti. Dejte si velký pozor na některé z vašich spolupracovníků. Závist dokáže lidi dohnat k nečekaným činům, mohli byste být opravdu nepříjemně překvapeni.

Panna

Trápí vás něco? Pokud máte hlavu plnou problémů a cítíte se zmateni, neváhejte se svěřit vaší milované polovičce. Přestože je to možná ožehavé téma, nebojte se partnerovi všechno vyklopit. Uvidíte, že vás pochopí a podpoří vás i Venuše ve Lvu. Získejte životní jistotu.

Váhy

Budete nuceni pracovat za druhé. I když vám to zpočátku nebude vadit, postupem času zjistíte, že tento druh sebeobětování vám opravdu nesedí. Příště se proto nebojte stát za svým. Rozlišujte mezi laskavou pomocí a zbytečným otročením líným kolegům.

Štír

V zaměstnání se budete muset poprat s mnoha zapomenutými resty, které se nečekaně vynoří. Kvůli tomu nebude dnešní den patřit zrovna k nejpříjemnějším. Na druhou stranu si večer budete moci opravdu oddechnout. Uděláte totiž spoustu potřebné práce.

MĚSÍČNÍ HOROSKOP LÁSKY NA ZÁŘÍ

Zjistěte, co si pro vás hvězdy na tento měsíc připravily v milostném životě!



Střelec

Povede se vám vyřešit spory s kolegy. Však bylo načase, nesváry začínaly ovlivňovat jak atmosféru na pracovišti, tak pracovní výkony. Přitom stačilo jen trochu více upřímnosti a také o malinko více ochoty ke kompromisu. Vezměte si z toho ponaučení!



Kozoroh

Protějšek bude vesele rozhazovat peníze, což vám nebude zrovna po chuti. Zejména proto, že vy sami se v poslední době snažíte omezovat veškeré výdaje. Marnotratnost vašeho partnera má však své důvody. Promluvte si s ním o tom, co ho k utrácení vede.



Vodnář

Kolegové vás budou brzdit v rozletu. Dřív, než se začnete rozčilovat, zamyslete se nad důvody jejich chování. Rozlišujte mezi nepochopením a záměrným omezováním vašeho talentu, a racionálními důvody. Nemyslete si hned, že vám chtějí jen škodit.



Ryby

Ve vztahu se vám podaří předejít opravdu velmi nepříjemnému nedorozumění. Vezměte si z toho poučení pro příště. Musíte s partnerem neustále komunikovat, a to i v případech, kdy vám to není zrovna po chuti. Vyhnete se tak naprosto zbytečným hádkám!