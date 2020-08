Horoskop na sobotu 1. srpna: Pozor na nevěru!

Beran

Dnes si dejte velký pozor na alkoholové opojení, lehce by se totiž mohlo stát, že podlehnete nevěře. Proto buďte opatrní a bujarým zážitkům se raději vyhýbejte. Uvidíte, že se tak vyhnete mnoha nepříjemnostem, které by se lehce mohly stát osudovými.

Býk

Máte velké plány! Dnešek věnujete promýšlení svého budoucího podnikání. I když moc dobře víte, že leccos patří do kategorie vzdálené budoucnosti, zároveň se nechcete vzdát svých snů. A to je dobře! Stojíte si za svým a věříte sami sobě. Jen tak dál.

Blíženci

Planeta lásky a erotiky Venuše se nachází ve znamení Blíženců a tak v milostné oblasti excelujete intelektuálním šarmem, který umí využít málokdo. Dokážete na opačné pohlaví hluboce zapůsobit. Váš inteligentní humor a sex-appeal jsou nebezpečná kombinace.

Rak

Protějšek vám dnes bude plnit jedno přání za druhým. Budete jeho ochotou nadšeni. Je z ní totiž vidět, že mu na vás opravdu velmi záleží. A to vás bude hřát u srdce. Nezapomenete mu proto jeho laskavosti opětovat. Upevníte tak svůj partnerský vztah.

Lev

Postavení planety lásky Venuše vám hraje do karet! Milostné úspěchy tedy rozhodně nebudou zanedbatelné. Zadaní Lvi upevní svůj vztah a posunou jej o další stupínek výše. A Lvi bez partnera si budou tento víkend užívat ve víru vášně milostných flirtů.

Panna



Vyrazíte si na malý výlet do přírody. Uvědomujete si totiž, že trochu toho odreagování potřebujete jako sůl. Jinými slovy, oddech mimo civilizaci vám spraví náladu. Získáte potřebný nadhled a problémy se vám budou ihned řešit snáze. Chce to jen klid!

Váhy

Partner doslova srší skvělou náladou a pozitivním myšlením nakazí i vás. Budete mu za to vděčni, neboť jste se dnes nevyspali do růžova a energii potřebujete jako sůl. Díky protějšku se den nakonec vybarví mnohem lépe, než se vám zpočátku zdálo!

Štír

Spojí se s vámi dávný kamarád. Budete překvapeni, neboť jste o dotyčném neslyšeli opravdu dlouhou dobu. Přes počáteční nejistotu nakonec zjistíte, že se starý přítel vůbec nezměnil! Můžete se proto těšit na příjemnou konverzaci a spoustu novinek.

Střelec

I když máte občas hlavu v oblacích, dnes dokážete, že s rodinným majetkem umíte hospodařit opravdu brilantně. Váš prozíravý, logický a pragmatický přístup ohromí celou rodinu, a to v pozitivním slova smyslu. Předvedete blízkým, že myslíte dopředu.

Kozoroh

Luna i Jupiter se nachází v souladu. Toto postavení určuje, že dnešní den bude zaměřen především na finance a jiné materiální oblasti. S investicemi dnes rozhodně chybu neuděláte! Pokud tedy seberete odvahu, buďte si jisti, že nijak neprohloupíte!

Vodnář

Od partnera si vyslechnete jemnou výčitku, že se mu málo věnujete. Zprvu se budete chtít ohradit, ovšem posléze si uvědomíte, že na výtce možná něco bude. Než se tedy pustíte do sporu, pokusíte se najít kompromis a dát protějšku to, co potřebuje.

Ryby

Dnešek budete věnovat zlepšování bydlení. Uvědomíte si totiž, že domácnosti jste se delší dobu nevěnovali a bohužel je to znát. Když se rozhodnete pro investice, budete se řídit heslem, že kvalita něco stojí. Uvidíte, že se vám tento přístup vyplatí.