Horoskop na sobotu 10. července: Novoluní v Raku s vámi zamává

Beran

Sice dnes vlivem novoluní v Raku nemáte zrovna nejlepší den, milí Berani, ale nic se nejí tak horké, jak se uvaří. Je sobota a můžete si naplánovat zcela nenáročný program, ve kterém nedáte prostor dělání chyb nebo konfliktům. Pořádně odpočívejte a bude dobře.

Býk

V rodinné atmosféře to dnes může trochu drhnout, protože vyvstávají mnohá řešení ohledně domácnosti, při kterých dochází k rozdílnosti názorů. Máte pocit, že si najednou všichni hrají na hlavu rodiny, což vám připadá otravné. Zachovejte ale klid.

Blíženci

Vlivem sobotního novoluní v Raku máte velice emotivní náladu a veškerá rozhodnutí se odvíjí jen od vašich citů. S vašimi nejbližšími v rodinném kruhu zažíváte pravé souznění duší, splýváte v totální souzvuk důvěry a neexistuje nic, co by zakalilo příjemnou atmosféru.

Rak

Elánu máte sice nadmíru, nicméně ke zvelebování příbytku jen raději neuplatňujte. Raději byste jej měli použít k silnějšímu prosazení svého já. Vztahy s vašimi nejmilejšími fungují na jedničku a nezaznamenáváte žádné žabomyší války či větší problémy.

TAROT DOVOLENÉ

Personalizovaný výklad kartářkou, sami si vytáhněte 5 karet! Tarot vám řekne vše o vaší dovolené a o možných komplikacích na vašich cestách.

Lev

Dnešní novoluní přeje cestování, oslavám, a celkově užívání si života. Udělejte si prostor a věnujte se svým zálibám nebo zájmům vašich dětí. Pokud děti nemáte, zavzpomínejte, co pro vás znamenaly prázdniny a vraťte se k zapomenutým aktivitám.

Panna

Tento víkend je nejpříznivější pro společné aktivity s vašimi blízkými. Užívání si sluníčka na koupališti nebo kratší rodinné výlety mohou mít velmi silné regenerační účinky na domácí atmosféru! Ponořte se prázdninových radostí a veselte se naplno!

Váhy

Sice je víkend, ale nemáte zrovna náladu na rodinné záležitosti. Mnoho času vám totiž zabírají nové obzory, jako například v milostných vztazích nebo cestování za poznáním. Faktem je, že kvůli vaší roztěkanosti to může doma čas od času zaskřípat.

Štír

Víkend i dnešní novoluní přeje hlavně rodině. Máte zájem o společné vyžití, harmonii a jste ochotni vkládat hodně energie do volnočasových aktivit. Největším přínosem jsou vztahy s dětmi, kterým se snažíte snést, co jim na očích vidíte. Proč ne? Jsou přece prázdniny!

KOLÁČKY ŠTĚSTÍ

Oblíbené čínské koláčky v digitální podobě. Ochutnejte a nechce si říct nějaké moudro!

Střelec

Venuše ve znamení Lva se dnes pokusí trochu narušit soulad s vašimi nejbližšími, zejména s vaším protějškem. Váš pohled na prožívání volných chvil se může hodně lišit, takže to občas zavání menšími problémy. Máte ale snahu o vzájemné porozumění a dopadne to dobře.

Kozoroh

Hvězdy vám dnes přináší napětí zejména do sexuální sféry. A to především vám, kteří jste zadaní. Můžete mít pocit, že je na vás vyvíjen ze strany protějška neúměrný tlak, cítíte z něho větší aroganci a manipulaci. Jsou to ale opravdu jen vaše pocity!

Vodnář

O sobotním novoluní se můžete skvěle vyřádit. Vyšperkujte své království estetickými vychytávkami, uměleckými artefakty, tapetujte nebo malujte, nový kabátek vaší domácnosti na tutovku zazáří! Také je vám přáno, abyste si vychutnali všechno, co přináší radost!

Ryby

Víkend v novu a plný lásky – o tom jste snili! Díky své citlivosti a schopnosti empatie dokážete chytit za srdíčko i dominantnější typy, kteří najednou očividně měknou. Hvězdy napovídají, že žhavými kandidáty na vaše nové partnery jsou zrozenci Berana a Lva.