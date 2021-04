Horoskop na sobotu 10. dubna: Dnes nepracujte a dopřejte si relax!

Pokud se snažíte dostat do povědomí někoho, kdo se vám líbí, dnes máte od Venuše zelenou. Měli byste však být přirození a chovat se mile. Ve vaší domácnosti se budou řešit každodenní problémy. Namísto práce byste se měli věnovat spíše odpočinku.

Beran

Dnes bude telefon cestou, kudy k vám přijde důležitá informace. Využijte ji ve svůj prospěch. Tohle dokážete skvěle, umíte s informacemi pracovat správným způsobem. Hlavně jejich třídění na podstatné a nedůležité a využití jejich potenciálu vám jde úžasně.

Býk

Tak jak jste se rozhodli ohledně sobotního programu? Pustíte se dnes do zvelebování domova, práce na své milované zahrádce anebo vyrazíte někam na výlet? Můžete cokoliv, máte dostatek sil i dobré nálady. To vše se dá využít efektivně i příjemně.

Blíženci

Sobota bude tentokrát poklidná. I když někdo z vašich drahých bude chtít řešit méně příjemná témata, dnes při tom zachováte klid. Nenecháte se vyvést z míry, půjde to bez rozčilování, zvyšování hlasu a jízlivostí. A nakonec dojdete ke kompromisu.

Rak

Dnes se snadno můžete stát důvodem zábavy celé vaší rodiny. A to proto, že přeceníte své schopnosti. Chcete opravit starožitné hodiny a berete si na to kladivo? Šplháte na rozhlednu a v polovině nejste daleko od kolapsu? Tak se jim vůbec nedivte!

Lev

Pobyt v přírodě je balzámem na pocuchané nervy. Nic vám nebrání, abyste se hned ráno vydali na výlet s batohem na zádech a toulali se jarní krajinou. Pohled na svěží zeleň, která všude bují, vás naplní pohodou a vnitřním klidem. A to stojí za to!

Panna

Vaše dnešní plány vezmou v mnoha případech za své. Nebudete se ani moc zlobit, protože se vašim přátelům stane menší nepříjemnost, a tak místo výčitek vyrazíte pomáhat. Nepojízdné auto, ucpaný odpad anebo průjem přejedeného psíka se dají vyřešit.

Váhy

Vaše dnešní tvůrčí vzplanutí vyvolá poprask ve vaší rodině. Chcete provést změny, které považujete za originální, a vašim blízkým se to nelíbí. Pokud budeme upřímní, celkem oprávněně! Nepodpoří vás, a tak se budete muset vzdát inovátorských myšlenek.

Štír

Aktivita a sebejistota jsou pro vaše znamení jasnou vstupenkou do světa úspěšných. Odhoďte skromnost někam do kouta a prodejte se! Pomůže vám to i k finanční prosperitě. Dnes budete přemýšlet, jak se můžete díky svým schopnostem a dravosti prosadit.

Střelec

Na vaší domácí frontě dnes budete čelit tuhým bojům. Nepůjde o řešení dramat, ale o každodenní problémy. Nikdo však není ochoten ustoupit a tvrdě obhajuje svůj názor. Vneste do takové atmosféry pohodu svým úsměvem a třeba také nějakou dobrotou.

Kozoroh

Pokud se snažíte dostat do povědomí někoho, kdo se vám líbí, dnes máte od Venuše, planety lásky, zelenou. Klade si však podmínku, že musíte být přirození a chovat se mile. To na osobu vašeho srdce zapůsobí daleko více, než kdybyste si hráli na něco, co vůbec nejste.

Vodnář

I když byste rádi začali s vylepšováním domácnosti, zatím jsou na řadě jen plány. S penězi to není v tomto měsíci ukázkové. Sedněte si dnes se svou rodinou a sepište si, jaké změny hodláte udělat a co k tomu budete potřebovat. Bude se to brzy hodit!

Ryby

Dolehne na vás dnes únava z celotýdenního pracovního zápřahu. Naordinujte si proto dnes pohodový a klidný den. Tuto terapii byste měli praktikovat častěji. I když vás okolí zná jako neúnavného pracanta, musíte svému organismu dopřát pořádný relax.