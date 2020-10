Horoskop na sobotu 10. října: Vše, na co sáhnete, půjde lehce

S rodinou si naplánujte nějaký pěkný výlet, rádi vás doprovodí. Můžete se pustit do náročných úkolů. Hvězdy vám přejí a vše na co sáhnete, půjde lehce. Pokud jste měli náročný týden, dnes si odpočiňte, nejlépe s knihou v ruce.

Beran

Budete mít pocit, že váš milostný vztah trochu ochladl. Naštěstí nepůjde o skutečnost, ale momentální emoční stav. Nejde vždy podávat maximální výkony a erotická stránka vztahu není úplně všechno. Nebojte se polevit a věnovat se i něžnému povídání.

Býk

Váš protějšek bude poněkud zádumčivý a nebude moc komunikovat, což vás trochu znepokojí. Dopřejte mu však čas, už večer se dozvíte, co se mu honí hlavou. Nezadaní, z nečekaného rande se vyklube velmi příjemný večer, nebojte se protějšku více otevřít.

Blíženci

Budete se věnovat zábavě s lidmi, kteří vás obohacují svým rozhledem. Opět si necháte vyprávět záživné historky z cest a rada od dobrých přátel pomůže v utříbení si vlastního názoru. Zažijete vcelku zábavný den a dobrou náladu už vám nikdo nevezme.

Rak

Měli byste si uvědomit, co komu říkáte. S rodinou nemůžete mluvit stejně jako s kamarádem. Máte dnes problémy s komunikací a může se snadno stát, že vyzradíte něčí tajemství. Pokud můžete, raději se věnujte samostatné relaxaci a odpočívejte.

Lev

Merkur ve znamení Štíra vám dnes nebude moc přát. Nejlépe uděláte, když si zalezete do postele a den prolenošíte s pozitivní knížkou v ruce. Odpočinete si, a slova humorného autora vám zvednou náladu. Načerpáte tak energii do dalších dnů a nic tím rozhodně nezkazíte.

Panna

Naplánujete zajímavý program a strhnete k němu i rodinu. Vaše radost bude tak nakažlivá, že i ostatní se budou těšit na jeho realizaci. Uvědomíte si, že není nic lepšího než radost, která je sdílená a rozhodnete se, že budete aktivity vymýšlet častěji.

Váhy

Můžete se pustit do náročných úkolů, v jejich realizaci vám nebude vůbec nic bránit. Naopak vám hvězdy přejí a vše na co sáhnete, půjde lehce. Nebojte se proto pustit i do projektů, na které jste si dřív netroufali, dnes můžete překonávat sami sebe!





Štír

Svou láskou si dnes budete naprosto jistí. Bude vás totiž zahrnovat takovou náklonností a něhou, že nebude pochyb o tom, že to nemyslí upřímně. Tohoto hýčkání si budete s radostí užívat. Nezadaní, nevíte pro koho se rozhodnout? Hoďte si korunou!

Střelec

Před vámi je náročný den pro psychiku. Připravte se na napjaté situace, které budete řešit. Ačkoliv nepůjde o nic zásadního, stejně se u nich zapotíte. Večer nad sklenkou vína se jeví jako dobrý odpočinek, ale jen v případě, že nevypijete celou láhev.

Kozoroh

Zadaní se s protějškem budou radovat ze společné lásky. Romantická procházka navíc nabudí vaše buňky na akční milostný večer. Zažijete velice příjemný den. Nezadaní jedinci se setkají se zajímavým člověkem, ale nebudou si jisti jeho přitažlivostí.

Vodnář

Dnešní den je vhodným pro trochu klidu. Přece jen je na čase po náročném týdnu zregenerovat nejen tělo, ale i mysl. Přizvete-li si ke svému odpočívání ještě lidi, které máte rádi, nebude tento den mít vůbec žádnou chybu. Počítač vůbec nezapínejte.

Ryby

Budete chtít den trávit s těmi nejbližšími, proto neváháte a všem zavoláte, zda by si na vás nenašli čas. Nebude to dlouho trvat a už se s nimi setkáte. Budete si povídat o minulých zážitcích, ale i o tom, co vše se stalo za dobu, co jste se neviděli.