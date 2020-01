Horoskop na sobotu 11. ledna: Komunikace bude trochu váznout

Třenice dnes budou provázet vztahy s rodinou i partnerem. Vzájemná domluva nepůjde snadno, ale třecí plochy bude třeba co nejdříve zase vyhladit. Nebojte se, zvládnete to, každý má občas špatnou náladu a mnohdy stačí málo a mrzout se promění ve smíška.

Beran

Se svými tajnými nápady se rozhodně nikomu svěřovat nebudete. Naopak! Budete si je hýčkat uvnitř svého nitra jako poklad, který patří jenom vám a nikomu jinému. I když se budou mnozí snažit odhalit vaše tajemství, podaří se vám jej úspěšně ubránit.

Býk

V poslední době se vám náramně daří, tudíž nebudete na práci vůbec myslet. Naopak, užijete si víkend a veškeré povinnosti půjdou stranou. Budete se věnovat jen a pouze svým blízkým a přátelům, Vyrazíte ven a užijete si příjemný den plný dobré zábavy.

Blíženci

Pozor na dluhy! Je sice milé, že svou lásku k jistému člověku vyjadřujete nejenom slovy, ale také dárky, nicméně zadlužit se po Vánocích není zrovna nejlepší nápad. Navíc lásku nelze získat hmotnými úplatky. Uvědomte si to a přibrzděte v utrácení.

Rak

Probudí se ve vás touha po cestování. Zatoužíte po tom vyrazit s blízkým člověkem na hory a užívat si slunce a sněhu. A s milovaným člověkem je každá radost dvojnásobná! Neváhejte a začněte uvádět své velké plány v realitu. Bude to jistě stát za to.

Lev

Dnes nejste v nejlepším rozpoložení, což se neblaze podepíše na vašem přístupu k okolí. Komunikace vám bude dělat nemalé problémy, a proto se raději stáhnete do sebe a omezíte styk s ostatními na minimum. Čas od času to koneckonců potřebuje každý.

Panna

V lásce nastanou první potíže. Stav naprosté harmonie a souznění bude najednou ten tam. Vystřídá ho netrpělivost a paličatost, která vás na nějaký čas od partnera odcizí. Velice brzo si však problémy vyříkáte a díky tomu bude zase všechno v pořádku!

Váhy

Saturn ve znamení Kozoroha prověří vaše životní postoje. A dost možná zjistíte, že je všechno ve skutečnosti jinak, než jste si doposud mysleli! Snažte se najít nové jistoty a přesvědčení, kterých se budete držet. Revize těch překonaných je totiž nutná!

Štír

S partnerem si budete užívat vzájemnou důvěru a také chvíle naprosté harmonie a pohody. Vaše souznění bude dokonalé a nepochybné. Momenty absolutní spokojenosti jsou pro vás neobyčejně vzácné, proto si jich nyní budete velice vážit a hýčkat si je.

Střelec

Dostanete šanci okouzlit opačné pohlaví. Neměli byste ji proto propásnout! Snažte se udělat dobrý dojem, ale vyhněte se otřepaným frázím a hloupým sexistickým poznámkám. Nejlépe zapůsobíte inteligentním humorem a také zdvořilým, taktním chováním.

Kozoroh

Komunikace ve vztahu bude váznout. A to poměrně zásadním způsobem, který vás dokonce donutí pomýšlet na rozchod. Přesto byste se neměli vzdávat při prvních problémech. Váš partner si zaslouží, abyste o něj chvíli bojovali! Nekapitulujte proto ihned!

Vodnář

Dozvíte se zajímavé novinky o členech své rodiny! A leckdy budete velice překvapeni, co všechno jste o svých blízkých doposud nevěděli. Možná byste se celkově měli více zajímat o druhé a méně o to, co všechno si koupíte za příští výplatu. Co myslíte?

Ryby

Budete krýt milostné poklesky svého kamaráda, čímž se vlastně stanete komplicem při jeho nevěrách. Děláte však dobře? Zamyslete se, zda příteli svojí podporou spíše neubližujete. Dost možná by potřeboval ze všeho nejvíce vrátit zpátky do reality.