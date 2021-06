Horoskop na sobotu 12. června: Máte šťastný den! Dělejte, co vás baví

Beran

Dnes dokážete odlehčit případné napětí v rodinné atmosféře, které občas vzniká, takže jste považováni za mazlíčky rodiny. Lépe snad víkend ani začít nemůže! Co se týče domácnosti, jste plni nápadů a vaše neposedná mysl přináší stále nové vychytávky.

Býk

Neptun i Jupiter ve vašem znamení zvýrazňují vliv v otázkách vaší kariéry. Můžete se například zvýšeně zaobírat dokončením nějakého projektu nebo jeho prezentace. Pokud se rozhodujete pro nějakou profesní změnu, dnes se mnohem snáze rozhodnete.

Blíženci

Podnikněte dnes něco zábavného! Hvězdy radí toulky přírodou, pikniky, grilovací party nebo večerní posezení v letních parcích spojené s příjemným občerstvením. Je jen na vás, co si vyberete. Důležité je, abyste se pořádně uvolnili a neunavili se.

Rak

Hvězdy způsobují vaše velké nasazení pro záležitosti domácnosti, takže jste velmi horliví v jejím vylepšování a renovaci. Pokud nežijete sami, vaše rodina to přijímá s velikým nadšením a s napětím čeká na každý váš další kreativní návrh. Tak do toho!

Lev

Sobota, a navíc váš šťastný den! Co byste si mohli víc přát? Nedělejte dnes nic, co vás nebaví. Není zrovna nálada na renovaci domácího hnízdečka? To určitě ještě chvíli počká! Dnešní den je jen váš, a tak si udělejte program jen a jen podle sebe!

Panna

Co takhle delší rodinný výlet? Buďte si jisti, že vám náramně prospěje! Na cestách upevníte své vzájemné vztahy. Domácí prostředí někdy vás často svádí ke stereotypu a omezení komunikace, to se vám na cestách nestane. Tak zabalte batůžek a vyrazte!

Váhy

Napětí z předešlých týdnů polevuje, takže doma zaznamenáváte vzájemný soulad a příchylnost. Máte také zvýšený elán pustit se do zlepšováků v okolí vašeho domu, třeba vylepšení zahradního posezení nebo zkrášlení exteriéru cizokrajnými rostlinami.

Štír

Vytýká vám matka nebo partner, že něco zatajujete a trestá vás za to citovým chladem? Nebo kalí vaše domácí vody dlouhotrvající otazník nad rodinným finančním zabezpečením? Hvězdy vám teď doma moc nepřejí, tak buďte trpěliví a nerozčilujte se.

Střelec

Sice se dnes mohou vyskytnout nějaké nové možnosti příjmů, ale vy jste naladěni spíše duchovně. Nechcete být otrokem materiálna a oslovují vás filosofické a náboženské myšlenky. Vnořením se do vlastních myšlenek nejlépe pokročíte v poznání sama sebe.

Kozoroh

Hvězdy dnes naznačují vyšší tendence k úspěšným finančním spekulacím a zisku ze zábavného odvětví. Rozhodně to však neznamená, že byste měli zajít do prvního kasina nebo herny hrát na automatech. Naopak, tím byste mohli rychle přijít ke ztrátám!

Vodnář

Vyhněte se dnes řešení finančních záležitostí a stykům se svým finančním poradcem. Nic byste nevyřešili a jen byste si zkazili začátek víkendu. Daleko zajímavější zážitky vás čekají na výletu do přírody nebo na českých a moravských hradech a zámcích.

Ryby

Dnes máte nepříznivý den, milé Rybky, ale neklesejte na mysli! Pokud budete připraveni na to, že si nemáte plánovat náročný program, zvládnete vše v pohodě. Věnujte se ale jen činnostem, které vás opravdu baví a naplňují vyrovnaností a optimismem.