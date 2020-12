Horoskop na sobotu 12. prosince: Zajděte si na procházku do přírody!

Beran

Cosi příjemného ve vašem nitru sepne, jako kdyby se začala linout kolem vás krásná hudba. I když jste předvánočně unaveni, máte dobrou náladu a okolí odhaduje, která tak koleda vám asi zní v uších, když se skoro pohupujete na neznámou melodii.

Býk

Nepatříte k těm, kteří uvažují v malém, takže jestli se vám ohlásí rodinná návštěva, počítáte rovnou s tím, že dorazí rodinný klan včetně domácích mazlíčků, a chystáte občerstvení jak pro hosty dvounohé, tak pro ty čtyřnohé. A stejné je to s dalšími věcmi.

Blíženci

Jste velmi vnímaví a skoro zimní příroda, která vypadá jako zachumlaná do měkoučké peřiny a čerpá síly do zásoby, vás inspiruje k obdobným výkonům. Ideálně se rozhodnete udělat si den v posteli a k podobnému programu inspirujete i další členy rodiny.

Rak

Rodinní příslušníci vás chtě nechtě vytáhnou ven, a protože ve volné přírodě ve vašem okolí toho moc k vidění není, tedy mimo sněhu, sněhu a zase sněhu, případně sněhu na půli cesty z nebe, společně vyrazíte někam dál za zážitky. Třeba do hor.

Lev

Dostanete se trochu do rozporu se svou drahou polovičkou nebo jinými rodinnými příslušníky. Zatímco vás kdosi z nich ponouká k nákupům, vy byste nejraději svoje poklady včetně peněženky zakopali do země a vrátili se pro ně teprve za pár let.

Panna

Stále se krátí dny a zima už je přede dveřmi, ovšem vidina toho, že pak vás čeká zase jaro, nasměruje podvědomě vaši snahu k inovacím domácnosti. Máte spoustu nápadů, jak ji vylepšit a zútulnit. Návštěvy se nebudou stačit divit, kde se to octli.

Váhy

Na jednu stranu dovedete vlivem Venuše okouzlovat a získávat na svou stranu i neznámé lidi. Jindy naopak vlivem retrográdního Uranu překvapivě zraňujete i blízké, postačí pár ostrých slov a hned je o jedovaté ovzduší postaráno. Myslete na to!

Štír

V sobotu vás bude lákat po vzoru lesních zvířátek zanorovat se a ven vycházet maximálně tak hledat krmítko s připravenou krmí. Pokud nemáte, kdo by vám ji udělal, vyrazte do nejbližšího obchodu a pak honem zase domů, nebo si jídlo nechte dovézt.

Střelec

Váš diář je nabitý k prasknutí i o sobotě. Ostatně, naši předci byli též zvyklí pracovat i o sobotách, tak nevidíte důvod, proč byste nemohli vy. A ti, co vám vyčítají workoholismus, by vám místo toho mohli spíše pomoci, to by bylo jistě užitečnější.

Kozoroh

Vlivem Venuše ve Štíru se můžete těšit na poměrně citově pokojnou sobotu. Partner vám nebude vyčítat, co se stalo i nestalo, ratolesti překvapivě nic nezničí a zapomenou se dokonce i poprat, a navíc, světě div se, tchýně dá přednost kamarádce před vámi.

Vodnář

Až si z vás bude partner střílet, že se soustřeďujete v práci pouze na malé ryby, připravte si na něj nějakou zaručeně vtipnou poznámku v závislosti na tom, co je za znamení on. Jenom to nepřežeňte, abyste brečeli smíchy, nikoli kvůli rozchodu.

Ryby

Dostanete zajímavé pozvání na online akci, která by vás lákala, jenom budete muset skloubit svůj program s programem vašich blízkých nebo vaší drahé polovičky. Neradi byste měli doma dusno, to raději program zrušíte a zajděte si s nimi na procházku.