Horoskop na sobotu 12. září: Rodina je základ

Beran

Dnes nebudete hledět na peníze a koupíte si to, co vám padne do oka. Výjimečně se to dá tolerovat a váš účet také jednorázovou akci přežije. Pokud udržíte tyto výstřelky ve snesitelném časovém rozestupu, nic se neděje. Můžete si je jenom užívat!

Býk

Vydáte se do společnosti přátel. Výsledkem bude nejen příjemně strávený večer, ale také nenápadné flirtování s určitou osobou. Nebuďte však příliš velcí romantici a k budoucnosti oné známosti se stavte raději víceméně skepticky. Vyhnete se zklamání.

Blíženci

Kamarádi vám pomohou při malé rekonstrukci vašeho obydlí. Z nepříjemné a odkládané akce se nakonec stane veselá sešlost, kterou si s přáteli nanejvýš užijete. Práce vám půjde skvěle od ruky a navíc si výborně popovídáte a proberete všechny drby!

Rak

Výlet či dovolená se vydaří a vy si báječně odpočinete. Uvidíte, že čas od času je nutné vypadnou z domu a oprostit se od problémů všedních dnů. Domů se pak vrátíte jako vyměnění, plní elánu a pozitivní energie. Zkuste si vyrazit trochu častěji!

Lev

Pozvání do kina či divadla přijmete s velkou radostí. Za prvé vaše kulturní vyžití poněkud pokulhává, za druhé vás pozval opravdu výjimečně šarmantní a také atraktivní člověk. Dáte si proto záležet na svém zevnějšku. Chcete ho přece také oslnit!

Panna

K rodině budete velice velkorysí, a to jak ve smyslu finančním, tak ve smyslu mentálním. Výstřelky potomků vás nechají chladnými a také partnerovy rozhazovačné nálady přejdete bez mrknutí oka. Moc dobře víte, že o určitých věcech nemá cenu se hádat.

Váhy

Podaří se vám vybrat nové vybavení do domácnosti, a to za nečekaně výhodnou cenu. Přesto půjde o zásah do rodinného rozpočtu, který bude nutné vykompenzovat někde jinde. Umíte naštěstí skvěle hospodařit a s financemi si proto perfektně poradíte.

Štír

V partnerském vztahu se vám podaří prosadit svou. Budete nadmíru spokojení, ale do budoucna si uvědomte, že tak můžete svého partnera značně otrávit. Ve vztahu by měla panovat rovnováha. Jestliže bylo dnes po vašem, příště partnerovi zase ustupte vy.





Střelec

Budete se zoufale shánět po jisté věci. Jak to bývá, pod svícnem je největší tma. Nakonec ji naleznete na tom nejlogičtějším místě. Proto nepanikařte. Spíše se snažte zachovat chladnou hlavu a v klidu popřemýšlejte. Takové věci se stávají každému.

Kozoroh

Gratulujeme! Vaše rodina se brzo rozroste o nového člena. Nepanikařte, nemusí jít přece zrovna o miminko. Faktem však zůstává, že se k vaší domácnosti připojí někdo, koho budete v budoucnosti považovat za nepostradatelného. Ať už to bude kdokoliv.

Vodnář

V citové oblasti se budete cítit rozpolcení a nesví. Je to důsledek rozporuplných událostí poslední doby. Nejlepší však bude, když odložíte své analýzy na později. Raději se soustřeďte na přítomnost a snažte se, aby vaše současné vztahy klapaly.

Ryby

Naprosto nechtěně zraníte něčí city. I když to nebyl váš záměr, svůj díl viny nesete, a moc dobře si to uvědomujete. Teď se však soustřeďte na to, abyste napravili vše, co jste pokazili. Ztracená důvěra se zpět získává jen těžko. Musíte se snažit!