Horoskop na sobotu 13. února: Dnes se věnujte především rodině!

Beran

Navštěvuje vás spousta přátel, kteří mají zvláštní moc vtisknout do vaší rodinné atmosféry nový, zajímavý impuls. Společné činnosti, ať už třeba sport nebo výlety, vám zažehují v duši novou jiskru. Užívejte si tyto krásy a rozdávejte radost.

Býk

Merkur ve Vodnáři se stává vůči vám trochu potvůrkou a snaží se dělat potíže. Vy však máte naštěstí dobře našlápnuto z minulého období, takže stačí, když se budete tvrdošíjně držet svého směru. Jupiter, planeta štěstí a úspěchu, se postará o odměnu.

Blíženci

Myslete dnes na to, že při nákupech je vhodné mít někoho u sebe, abyste se nad jednou věcí nerozmýšleli a nerozhodovali dvě hodiny. Také se vyhnete většímu průvanu v peněžence, a to za to stojí, uznáte? Teď ještě zbývá vybrat, koho vezmete s sebou.

Rak

Obezřetnost je víkend nevíkend doporučena hlavně v daňové oblasti. Nejslabšími dny pro finanční transakce všeho druhu se stávají právě tyto dva odpočinkové, proto tedy raději uberte plyn a věnujte se jenom záležitostem domova, nikoliv obchodním!

Lev

Ačkoliv je víkend, neznamená to, že v tomto období vás bude štědrá Venuše ignorovat. Jen se zaměří trochu jiným směrem - zahrne vás štěstíčkem při nákupech. Očekávejte šťastnou ruku, ať už při koupi počítače, nebo třeba auta. Navíc s dobrou náladou.

Panna

Jestliže jste v zaměstnaneckém poměru, máte do odpoledních hodin skvělou příležitost promluvit si se svým nadřízeným o svém platu. I u záležitostí souvisejících například s vaší obcí nebo sousedy, vaše nasazení nezůstává bez povšimnutí. Máte obdiv.

Váhy

Penízky se mohou sypat z nezvyklých zdrojů nebo ve chvíli, kdy s tím vůbec nepočítáte. Přínosem se jeví taktéž milostný vztah nebo vhodná sázka. Není důvod ke svěšeným koutkům na rtech. Těšte se zejména na plodné období kolem podvečerních hodin.

Štír

Venuše je vám ze znamení Vodnáře nápomocná a posílá vám do cesty staršího či zralejšího člověka, který má silnou tendenci vytrhnout vám trn z paty. Že tušíte někoho ze svého okolí? Bingo! Odtud může skutečně vanout vítr, a to pořádně silný, uvidíte.

Střelec

Dnes by mělo všechno probíhat poměrně v normě, ošemetnější může být snad jen doba těsně před večerem, v tyto hodiny tedy raději obejděte investice. Luna by touto dobou mohla kalit vody a znejišťovat váš záměr by mohl taktéž výrazně někdo z rodiny.

Kozoroh

Výhodná nabídka přiletí jako blesk z čistého nebe a může hezky zaokrouhlit sumu na vašem kontě. Venuše ve Vodnáři souhlasně přizvukuje, nicméně dokáže být i rozmarná, takže jde ruku v ruce se zvýšenými příjmy také vydání. Buďte proto obezřetnější více než jindy.

Vodnář

Jako nezávislí týpci sice často ignorujete rady finančních poradců, nyní se však karta obrací a jste nakloněni spolupráci. Pro své transakce volte dobu těsně po poledni nebo v pozdních odpoledních hodinách. To vám druzí vyjdou vstříc nejspíše.

Ryby

Mráčky z nedávné hádky brzy zmizí, přičemž velkým pomocníkem se jeví někdo z vašich příbuzných. Jeho vnímavý přístup navrátí harmonii a dušička se bude opět tetelit blahem. Pod taktovkou Venuše míří radost hlavně mezi vás a děti, zlatíčka vás potěší.