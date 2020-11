Horoskop na sobotu 14. listopadu: Snažte se doma o klidnou atmosféru

Beran

Víte, že branou k úspěchu je aktivita a sebejistota je klíčem. Chcete proto prosedět sobotu nad důležitými materiály do práce. Planety ale říkají, že dnešek byste měli využít k volnočasovým aktivitám se svými nejbližšími. Čemu dáte nakonec přednost?

Býk

Pokud ještě svítí sluníčko a jsou relativně příjemné dny, sobotu byste mohli strávit venku. Je to rozhodně lepší, než se zavřít doma a probírat své vnitřní problémy zleva a pak hned zprava. Ničemu to neprospěje. Venku naopak pěkně uvolníte napětí.

Blíženci

Odpočinek nemusí být jen pasivní ležení nebo sezení u počítače či televize. Příjemným způsobem relaxu je také fyzická práce. Zkuste něco doma opravit anebo zkontrolujte zahradu či dílnu. Možná je třeba uklidit. Nějakou práci si už jistě najdete.

Rak

Připravte se na to, že je dnes velká šance na zajímavé setkání. Může jít o někoho z vaší minulosti, například spolužáka anebo dávného kolegu. Anebo o někoho, na koho jste od rána usilovně mysleli a nevěděli proč. Každopádně půjde o milou událost!

Lev

Každé znamení zvěrokruhu si pravidelně prochází horšími i lepšími obdobími. V tom je zákon planet spravedlivý. Vy jste nyní na sluneční straně, ale měli byste se připravit také na ty horší časy. Začněte s tím třeba hned dnes. Lépe to pak zvládnete.

Panna

Doma může vlivem zítřejšího Novoluní opět zavládnout zhuštěná atmosféra. To je pro tento měsíc charakteristické. Planety vám to tak připravily a vám nezbývá než to akceptovat. Přesto se snažte vytvořit co nejpohodovější domácí ovzduší, více se ovládejte a usmívejte.

Váhy

Jestli něco nesnášíte, je to nuda. Na sobotu proto vymyslete zajímavý program pro rodinu nebo přátele. Sypete z rukávu spoustu návrhů skvělých aktivit. Teď jen vybrat tu pravou, při které se všichni pobaví. Máte na to vždy dobrý odhad, nezklamete je.

Štír

Zrána to bude vypadat, že dnešní den bude z těch klidnějších. Pak ale postupně začnou přicházet události jedna za druhou. Večer si řeknete, že máte za sebou docela akční sobotu. Jste rádi. Nuda je pro vás totiž strašákem a dokáže vás pořádně otrávit.

Střelec

Dnes vás budou pronásledovat různé drobné problémy. A bude to většinou tak, že se vám něco nepovede a okolí se bude královsky bavit na váš účet. Předem se na to připravte, ať se zbytečně neurazíte a vezmete celou věc s patřičným nadhledem a humorem.

Kozoroh

Můžete být dnes poněkud choulostivější na vše, co se týká vaší osoby. A to včetně drobných vtipů, které byste jindy přešli mlčky nebo se jim zasmáli s ostatními. Vaše okolí to nemyslí nijak zle, pokud vám není do smíchu, tak se aspoň neurážejte.

Vodnář

Buďte v tomto období opatrní při spravování svých výdajů. Kontrolujte si kvalitu toho, co dostáváte, ať jde o zboží či o služby. Pokud není věc taková, jaká by být měla, nemilosrdně požadujte slevu nebo vrácení peněz. Nepolevujte dnes v obezřetnosti.

Ryby

Dopřejte si skutečně důkladný sobotní relax, a to dle vašeho gusta. Jednou z možností je hodit si batoh na záda a vypravit se do přírody. Třeba do lesa. Je tam teď nádherné ticho, a pokud vyrazíte do lesa listnatého, tak i barevné potěšení pro oči.