Horoskop na sobotu 14. srpna: Dnešní den nepatří mezi ty šťastné

Beran

V lásce a v rodinných vztazích se vám bude dařit. Váš zájem se hodně obrátí směrem k dětem, rodičům a všemu, co s nimi souvisí. V partnerství se snažte vnímat každý detail, který vám protějšek vypravuje, jinak vás brzy označí za nevšímavého egoistu.

Býk

Budete mít trochu zběsilé prostředí pro lásku. Nepůjde o vyloženou nepřízeň hvězd, ale rozhodně si příliš poklidné romantiky neužijete. Protějšek vás bude vláčet po nejrůznějších společenských akcích, seminářích či přednáškách, které vás nenadchnou.

Blíženci

Dnešek bohužel nepatří mezi vaše nejšťastnější. Většina planetárních energií je namířena proti vám, takže se setkáváte se situacemi, které přinášejí napětí. Jupiter, Venuše, Merkur i Slunce prozrazují, že se velmi rozšiřuje vaše sociální oblast.

Rak

Vaše rodina vás přijímá jako neustále zaměstnanou osobu. Všimněte si, jak jste si okolí vycepovali. Příbuzní vám pomáhají, nezatěžují vás domácími povinnostmi a přátelům se chlubí vašimi pracovními výsledky. Už vám chybí jenom jablko a žezlo.

PARTNERSKÝ HOROSKOP NA MÍRU!

Poznejte, jak se k sobě hodíte se svým partnerem! Vydrží Váš vztah na věky nebo jde jen o krátkodobou známost?

Individuální zpracování profesionálním astrologem! Cca 20 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení!

Lev

Musíte si dát pozor, abyste příliš nevyužívali své příbuzné. Aby nedošlo k situaci, kdy se jeden z nich urazí, či vám vynadá za vaši neangažovanost v domácím prostředí. Věnujte se alespoň nejbližším příbuzným. Vyhraďte si na ně čas i na úkor dalšího.

Panna

V oblasti rodiny se vám daří nadprůměrně, a tak máte dobrý základ pro veškeré jiné životní aktivity. Ale dejte si trochu pozor, jestli své názory máte podložené vlastními zkušenostmi, nebo čerpáte jenom z různých doporučení svých četných známých.

Váhy

Bude vám v lásce vadit nepříznivě naladěné příbuzenstvo, které vás bude zavalovat úkoly. Téma lásky bude ve vašem srdci velmi vyzdviženo, ale nakonec obecně spíše v negativním slova smyslu. Můžete zažívat podvody, lhaní a také neupřímné jednání.

Štír

V oblasti lásky se nedá hovořit o výrazné vášni. Vaše vládkyně Venuše v Panně udává spíše směr rozumový. Zajímají vás více vnitřní hodnoty protějšku, nikoliv jeho hezký obličej či super moderní image. Jste vzájemně přitahováni intelektuály a rádi debatujete.

TAROT FINANCÍ

Personalizovaný výklad kartářkou! Sami si vytáhněte karty! Tarot vám řekne vše o vaši finanční situaci!

Střelec

V rodinných záležitostech čerpejte sílu do svých dalších aktivit. Můžete být doma více hraví, tvořiví a bezstarostní. Toto období má u vás ale jednu nevýhodu, že velmi brzy nabudete dojmu, že zlehka žije každý člověk vaší rodiny, a tak to není.

Kozoroh

S protějškem si do ouška nevrkáte, ale svoji lásku si dovedete projevit jinými způsoby. Žádné podrazy mezi vámi při dnešku vznikat nebudou a to, co je momentálně podstatné, svítá dokonce na mnohem upřímnější časy mezi vámi dvěma i do budoucna.

Vodnář

Milostné vztahy a citové záležitosti probíhají v poněkud klidnější atmosféře, než jste obvykle zvyklí. Venuše v Panně se umoudřila a od ranních hodin je vám příznivě nakloněna. Její plamenné flamenco střídá mírný krok a vaše nitro se zklidňuje a relaxuje.

Ryby

Svůj přebytečný čas a energii věnujte potřebným, dětem, starým příbuzným či přepracovaným členům rodiny. Mohou se ale vyskytovat rozbroje v oblasti studií, cestování či nejrůznějších listin. Bude třeba hledat kompromis a občas přiznat své pochybení.