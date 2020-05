Horoskop na sobotu 16. května: Vaše mysl bude hýřit originálními nápady

Zatoužíte po seberealizaci, která může mít podobu uměleckou, ale také milostnou. Hvězdy praví, že vám bude přáno, zadaní jedinci by však měli zvážit, nakolik chtějí této přízně využít na cizím písečku. Hrozí i spory. Do sytosti si však dopřejte sportu, a to sami i s rodinou. Krásně si vyčistíte hlavu od starostí.

Beran

Od samého probuzení jste bezedným zdrojem nápadů! Úspěchy vás čekají, pokud se pustíte do úprav svého hnízdečka nebo okolí domu. Tvořte a produkujte, až se z vás bude kouřit! Hvězdy i Slunce vám přináší hravost, takže nudit se rozhodně nebudete!

Býk

Sice se vám moc nechce do renovací bytu nebo domu, ale jakmile vás osvítí ta správná myšlenka, budete jako parní válec a nic vás nezastaví! Nápad vám vnukne zřejmě nějaký mladší člen rodiny, ale jeho rozvíjení a realizace už budou zcela a jen na vás.

Blíženci

Nebojte se dnes investovat do věcí, které mají vliv na vaši seberealizaci, nebo do věcí, které vám působí potěšení. Toužíte například po šikovné sportovní výbavičce? Hvězdy doporučují, abyste si ji pořídili, jakékoli odříkání teď vážně hoďte stranou!

Rak

Na povrch dnes vyplují vaše obavy, že nedokážete skloubit své finanční možnosti s nároky, které jsou na vás kladeny. Pusťte starosti z hlavy! Doma vás mají rádi, i kdyby na chleba nebylo. Prostě jim to vysvětlete a nestyďte se. Není to vaše vina.

Lev

Dnes se objeví zajímavá nabídka, ale hvězdy varují! Vyvarujte se jakékoli koupi či prodeji, které mají spojitost s realitami. Pokud by vám tedy nějaký makléř sliboval hory doly, poděkujte a raději vycouvejte. Výhodné nabídky nemusí být tak výhodné!

Panna

Dejte pozor na dnešní konstelace příhodné pro nevěru. Mnoho jedinců dostane nabídku na milostné povyražení. Do svých sítí vás bude lákat osoba, která pro vás bude mít velice silný osobní magnetismus. Záleží jenom na vás, zda u toho také zůstane.

Váhy

Být Vahami je někdy opravdová řehole! Stále se snažíte vyrovnávat řadou kompromisů a vstřícností atmosféru v domácnosti, ale někdy to stojí dost sil. Rozhodně to nevzdávejte, klid za to určitě stojí. I váš protějšek nakonec podlehne vaší asertivitě.

Štír

S blaženou duší si dnes můžete vychutnat různé prožitky, po kterých jste toužili. Je příznivý čas i pro umělecké zážitky, dárečky, nebo investice do esoteriky. Hlavně si užívejte a nezatěžujte teď svou mysl řešením nějakých závažných záležitostí.

Střelec

Máte vhodný den k užívání si radostí života nebo rozmazlování se investicemi do svého vzhledu. Ať je to trendy outfit, luxusní kosmetika nebo partnerská masáž, klidně se pohýčkejte. Pracujete do úmoru, tak si musíte své výdobytky také užít!

Kozoroh

Hvězdy dnes nabádají, abyste neutráceli za zbytečné okázalosti a luxusní výstřelky. Pokud se to vašemu partnerovi nelíbí, domluvte si online schůzku se svým finančním poradcem a ten mu vše vysvětlí. Omezovat běžné potřeby však v žádném případě nemusíte.

Vodnář

Kamkoli vstoupíte, vzbuzujete sympatie, což násobí vaše šance na seznámení. Navíc jste, milí Vodnáři, dopováni energií Marse, a to je záruka vaší velké fyzické přitažlivosti! Takže nezadaní, osamělý večer dnes pro vás v žádném případě není to pravé!

Ryby

Hvězdy dnes signalizují zajímavou konstelaci pro příjemné kontakty a seznámení. Ovšem pozor, pro manželské páry zmíněná informace neplatí, opak je pravdou! Hvězdy přinášejí nesoulad s vaší drahou polovičkou, projevující se hlavně nervózními diskusemi.