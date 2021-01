Horoskop na sobotu 16. ledna: Dnes můžete potkat toho pravého!

Beran

Díky Venuši v Kozorohu se vám budou milostné vztahy navazovat snáze než kdy jindy. Proto dnes rozhodně neseďte doma, obzvláště pokud jste nezadaní. Vyrazte do společnosti nebo se zaregistrujte na seznamce. Třeba narazíte na toho pravého!

Býk

Budete v pokušení vymýšlet si různé nepravdivé historky a příběhy. Dejte si na to však velký pozor, jedná se o velmi ožehavou záležitost, která by se mohla lehce obrátit proti vám! Snažte se proto udržet zdravou míru přehánění. Pravda vyjde najevo.

Blíženci

V rodině budete týmovým hráčem. Nic pro vás nebude problém a dokážete všechny své blízké motivovat k co nejlepším výkonům. Sami se předvedete jako velcí srdcaři a jen tak se nevzdáte. Díky tomu společně lehce překonáte veškeré nesnáze a problémy.

Rak

Pokud máte problémy s komunikací a seznamováním, dnes je ten pravý čas je porazit. Merkur ve Vodnáři vám pomůže překonat veškeré bloky. Pokud seberete odvahu a zapomenete na svůj strach, můžete dnes udělat velký krok směrem vpřed. Proto neváhejte!

Lev

Nastávají dny vhodné pro nejrůznější návštěvy příbuzných a přátel. Ve společnosti blízkých budete ve svém živlu. Energie máte na rozdávání a díky tomu budete bavit celou sešlost. Vaše nadšení všem zvedne náladu. Můžete se těšit na dny plné legrace.

Panna

Čeká vás dnes rodinný oběd? Přestože nejste zrovna ideálně naladěni a mnohem raději byste strávili sobotní den v pohodlí postele a s knížkou v ruce, překonejte se a vyrazte za svými milovanými. Uvidíte, že rodinné setkání dopadne nad vaše očekávání.

Váhy

Děti budou zkoušet vaši trpělivost. Nenechte se vytočit, je to jen nevinná hra. Pokud vybouchnete, následná dusná atmosféra poznamená celý víkend. Snažte se proto najít svatozář a své potomky berte s rezervou a potřebnou dávkou velkorysého nadhledu.

Štír

Další krok v partnerském vztahu vezmete do svých rukou. Máte totiž až po krk pasivního čekání na to, co udělá váš partner. Jste od přírody netrpěliví, a proto se rozhodnete převzít iniciativu. Uvidíte, že to váš protějšek nakonec s nadšením ocení.

Střelec

Slova vám dnes plynou z úst nenásilně a samovolně, navíc máte bujnou fantazii a potřebnou dávku invence. To vše dělá z dnešního dne ideální čas pro vyznání lásky. Svůj cit vyjádříte lehce a vyhnete se okázalému patosu. Uvidíte, že to protějšek ocení.

Kozoroh

Dnes je příhodný čas pro studium všeho druhu. Pokud jste sebevzdělávání doposud odkládali, tentokrát se překonejte a začněte na sobě pracovat. Uvidíte, že se vám píle a tvrdá práce vrátí v podobě nových možností či nečekaného kariérního postupu.

Vodnář

Dnešní den bude naprosto výjimečný a ojedinělý. Mějte proto oči dokořán a uši nastražené. Nečekejte, že vám štěstí spadne do klína. Musíte se snažit, abyste dostali to, co opravdu chcete. Pokud ale uděláte maximum, úspěch, štěstí a láska vás neminou.

Ryby

Ve vztahu se vlivem Venuše v Kozorohu cítíte nejistí. Je proto možné, že budete partnerovi nadbíhat více, než je zdrávo. Snažte se zůstat nad věcí a dát protějšku najevo, že se bez něj bez problémů obejdete. Uvidíte, že pokud ukážete odstup, začne se okamžitě více snažit.