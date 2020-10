Horoskop na sobotu 17. října: Vaše bydlení by potřebovalo změnu

Díky včerejšímu Novoluní ve Vahách budete mít velkou trpělivost. Dnešní den využijte na procházku v přírodě. Je vhodné pochlapit se, a to i když jste žena, a pustit se do uskutečňování milostných snů.

Beran

Vaše možnosti doma něco měnit jsou zatím malé, protože vám zde stále kralují spíše děti. To vám sice přijde úsměvné, ale nedovedete jim nic odepřít. V milostném životě se ocitnete před zajímavou nabídkou na sblížení, nad kterou budete dlouze váhat.

Býk

V nápaditosti budete dnes nepřekonatelní i díky Merkuru. Je to ostatně i váš způsob komunikace s rodinou, kdy postačí, že se dozvíte, že si někdo neví rady s tím či oním, a vy jste pevně rozhodnuti, že vymyslíte něco, co by jim pomohlo a také to tak uděláte.

Blíženci

Vytvoříte dojem, že jste ve svém vztahu spokojeni, ale opak může být, či spíše při dnešku je, pravdou. Co vám naopak udělá dobře, je kontakt s vaší rodinou, mezi nimi se utvrdíte sami se sebou a budete se umět vymanit z cizích pout, která tíží.





Rak

Můžete se těšit na podporu ze strany větší části rodiny, pokud jde o to vycestovat mimo domov. Dobře vám ale bude i s vaším protějškem. Spíše však počkejte s tím, že kdo vám bude znepříjemňovat život, budou sousedé, kteří ne a ne se s vámi shodnout.

DĚTSKÝ HOROSKOP NA MÍRU!

Profesionální a jedinečný astrologický výklad. Ideální dárek pro děti, který je bude provázet celým životem. Zpracování podle přesného data a hodiny narození! Cca 20 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení!

Lev

V rodině se vám stává, že se pro něco nadchnete a budou to různé bláznivé věci, ale nebudete si vůbec jisti, co na to ostatní. Podobnou vlastnost ovšem mají i vaši blízcí, takže v rozpacích budete dnes i vy. Cítit se proto budete doma rozkolísáni.

Panna

Díky včerejšímu Novoluní ve Vahách budete mít velkou trpělivost s některými příbuznými, ze kterých by mnozí jiní už dávno rostli. Jenomže vy víte, že to nedělají jenom vám naschvál a jsou prostě, jací jsou. Navíc si alespoň můžete potrénovat svůj důvtip a diplomatické schopnosti.

Váhy

Využijte dnešek ideálně někde venku při sportu pro zharmonizování vašich vztahů. Mělo by vás potěšit, že za rozkol mezi vámi a některými vašimi blízkými, včetně partnera, může nejvíce pocit ztráty identity. A kde lépe být sami sebou než při nějaké hře?

Štír

Máte rádi, pokud všechno běží, tak jak má. Velmi vám záleží na prostředí, ve kterém se s protějškem pohybujete, a vzhledem k tomu, že to mezi vámi není v současnosti úplně růžové, budete zvláště klást důraz na znovu zažehnutí vášnivé jiskry mezi vámi.

MAGICKÝ TAROT LÁSKY

Personalizovaný výklad kartářkou! Sami si vytáhněte karty! Tarot vám řekne vše o vašem milostném životě!



Střelec

Je vhodné pochlapit se, a to i když jste žena, a pustit se do uskutečňování milostných snů. Navíc budete vzorem, takže si z vás někteří rodinní příslušníci vezmou příklad a pustí se do realizace svých tajných snů a přání, a to ještě nejsou Vánoce.

Kozoroh

Máte stále tendence rozhodovat se především hlavou a pak až srdcem, případně naopak, ale i pak se projeví vaše tvrdá hlava, která vám nedovolí změnit dříve vytyčenou cestu. Myslete i na změny v materiální oblasti, zvláště bydlení by potřebovalo změnu.

Vodnář

V oblasti domácího krbu se vám příliš nedaří, ne však proto, že byste blízké zanedbávali, ale právě vaše přílišná péče je může spíše rozčilovat. Než aby si dopřáli ten luxus být rozmazlovaní a být těmi, kteří se chvíli nemusejí starat, protestují.



Ryby

Snažíte se o vytvoření kvalitních rodinných vazeb, ovšem nebudete se moci při své snaze ubránit dojmu, že některé věci, které nám dala moderní doba, člověka jen okrádají o čas, který by mohl strávit mnohem přínosněji a beze stresu skoro čítankového.