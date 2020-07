Horoskop na sobotu 18. července: Važte si lidí kolem sebe

Myslete na lidi kolem vás. Dnes bude váš vhled do lidí v okolí totiž skutečně mimořádný. Věnujte čas především svým bližním a láskám, jelikož si to opravdu zaslouží a vrátím vám to v plné míře.

Beran

Podaří se vám usmířit rozhádané kamarády. Vaše diplomatické schopnosti jsou dnes přímo výjimečné! Navíc toužíte po klidu a rozhodně se vám nezamlouvá, že se vaši přátelé nedokáží dohodnout. Vaše role peacemakera se osvědčí, jen to nesmíte přehánět.

Býk

V oblasti lásky se vám nebude příliš dařit, rozhodně však nebudete dělat žádné unáhlené závěry. Moc dobře víte, že jednou jste nahoře, jednou dole, a žádné z těchto období není nekonečné. Proto se soustřeďte sami na sebe a na své přátele a záliby.

Blíženci

Rozhodování ohledně veškerých důležitých rodinných záležitostí, jako jsou třeba finance nebo potomci, dnes necháte raději na partnerovi. Cítíte, že jste vyčerpaní a z toho důvodu není váš úsudek nejlepší. Vaše prozíravost prospěje všem, uvidíte!

Rak

Do mysli se vám vkradou myšlenky na rodinné dědictví. Rádi byste si totiž udělali v jistých záležitostech jasno, a to i přesto, že se to může zdát členům rodiny chladnokrevné a bezcitné. Vy však díky Merkuru víte, že v určitých oblastech je nutné být pragmatik.

OSOBNÍ HOROSKOP NA MÍRU!

Pochopte a poznejte lépe svoji povahu! Odhalte Vaše skryté schopnosti. Poznejte Vaše silné a slabé stránky. Individuální zpracování profesionálním astrologem! Cca 20 stran A4, kvalitní knižní vazba, krásné provedení!

Lev

Budete mít čas na své blízké a při posezení s rodinou se rozhodnete vyřešit dlouhotrvající spory. Upřímně a hlavně bez obalu si se svými blízkými vyříkáte veškeré problémy a buďte si jisti, že nakonec dospějete ke společné shodě. Všem se velmi uleví!

Panna

Románek, který slibuje sice vášeň a cit, ale také nejistotu, si raději odpustíte. Správně tušíte, že byste se tím příliš vydali všanc. A dobře uděláte! Buďte si jisti, že časem narazíte na někoho, kdo bude ten pravý. Tentokrát by vás čekalo zklamání!

Váhy

Se svými bývalými spolužáky se domluvíte na uspořádání třídního srazu. Jako vrchní organizátor budete mít sice kupu práce, ale nakonec se vám podaří uspořádat skvělou akci, na kterou budete všichni rádi vzpomínat. Energie litovat rozhodně nemusíte!

Štír

Vyhnete se planým slibům. Moc dobře si totiž uvědomujete, že v současné době, kdy si nejste jisti ani sami sebou, natož budoucností, nemůžete přijímat závazky. I když tím možná jistou osobu rozesmutníte, víte, že je to ta jediná správná možnost.

TAROT OSOBNOSTI

Získejte jedinečný výklad vaší osobnosti! Vytáhněte si své 3 karty hned teď!

Střelec

K někomu ze svých blízkých najdete ztracenou cestu. I když vás minulost rozdělila a v současné době mezi vámi stojí množství překážek, můžete si být jisti, že se vám nakonec podaří všechny překonat. Výsledkem bude velmi bouřlivé setkání plné emocí.

Kozoroh

Vaše láska dostane novou podobu. Cestičky citů jsou různé a buďte si jisti, že spějí k dobrému konci. Proto se neděste změn a nebojte se přijímat život tak, jak k vám přichází. Jen tak se totiž zbavíte lpění na hloupostech a osvobodíte se od splínů.

Vodnář

Rozhodnete se vyznat se partnerovi ze svých citů. I když to pro vás bude těžké, neboť si dobře uvědomujete, do jak zranitelné pozice se dostáváte, nakonec se rozhodnete zariskovat. A výsledek bude stát za to! Můžete se těšit na večer plný lásky.

Ryby

Život vám ulehčí pomoc od vašeho kamaráda. Moc dobře si uvědomujete, že váš přítel má svých starostí dost, ale o to více si budete vážit jeho laskavosti. Ne nadarmo se říká, že v nouzi poznáte přítele. Važte si toho, jak obětavé lidi kolem sebe máte.