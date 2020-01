Horoskop na sobotu 18. ledna: Pro okolí budete zajímavou osobností

Beran

Víkend je tady, zbytečně jej neprolenošte a přivstaňte si již brzo ráno. Pusťte se do věcí, které stále odkládáte na lepší chvíle. Nebudou lepší chvíle než dnes a teď. Pusťte se do nich po hlavě a budete mít ještě dlouho radost z jejich dokončení.

Býk

Dnešek je ideální čas na společné chvíle s rodinou. Uvařte jídlo o několika chodech a hovořte o věcech, které se vám přihodily v tomto týdnu. Budete překvapeni, kolik věcí se prozradí při dobrém sobotním obědě. Nejen láska, ale i důvěra prochází žaludkem.

Blíženci

Nedaří se vám navázat na staré události, protože již nehrají vůbec žádnou roli ve vašem životě. Jen vy na nich ze sentimentu lpíte a tím si způsobujete zbytečnou bolest. Budoucnost vám přenáší mnohé radostné chvíle, tak se konečně odpíchněte z místa.

Rak

Zklamání v citech z vás mohlo udělat člověka s tvrdší slupkou, ale uvnitř jste pořád ten cíťa, co potřebuje láskyplně podrbat za uchem. Netvařte se kvůli starým ranám na okolí jako kakabus, protože kolem vás prochází někdo, kdo ve vás probudí cíťu.

Lev

Přišel ten správný čas, kdy se konečně můžete zavřít doma u zrcadla a povést veškeré údržbové nutnosti. Manikúra, pedikúra, peeling, pleťová maska a dlouhá horká koupel je to, co tak dlouho potřebujete, abyste se cítili zase svěží a s chutí do života.

Panna

Nezapomeňte obvolat všechny známé, kterým již dlouho slibujete setkání. Dnešek bude báječně nabitý společností, která vás potěší na duši. Nezapomeňte se usmívat i na neznámé lidi, protože i mezi nimi dnes vyvstane zajímavé setkání, které vám něco přinese.

Váhy

Lidé se zdají být ve vašem okolí nepoučitelní a nezachráníte je, i když byste strašně moc chtěli. Oni nechtějí. Myslí si, že jejich cesta ze srázu je ta pravá. Budete je muset nechat spadnout a pochopit, že ze srázu se neleze. Dnes jim v tom nezabráníte.

Štír

Někomu připadáte jako velmi zajímavá bytost, s kterou by si rád pokecal, ale brání mu v tom okolnosti. Někteří lidé se nejsou schopni přehoupnout přes odlišné politické názory a staví na nich úplně všechno. Bohužel. Je to jejich ztráta, nikoliv vaše.

Střelec

Nemusíte se ničeho bát. Setkání vás může děsit, ale dotyčná osoba je vám otevřena více než si myslíte. Chce to jen trochu víc vzájemného pochopení na obou stranách. Situace není vůbec jednoduchá a řešení už vůbec ne, vzájemný rozhovor vám však pomůže.

Kozoroh

Nějaká osoba vás považuje za svého soka/sokyni v lásce. Vám to sice připadá naprosto absurdní, ale jsou lidé, kteří nechápou, že opačná pohlaví spolu mohou hovořit jen tak, pro dobrý rozhovor. Zasmějte se dotyčnému, nic víc s jeho žárlivostí neuděláte.

Vodnář

Vaše osobnost může být napadána okolím kvůli vašim nekompromisním postojům a názorům. Neslevujte ze svých zásad, protože umíte nastolit rovnováhu mezi vámi a ostatními. Jen někteří ještě nedospěli natolik, aby pochopili, že silná osobnost nemusí být diktátor.

Ryby



Dráždíte ostatní svým vzhledem, z toho si nic nedělejte, protože máte odvahu k něčemu, coby rádi ostatní udělali, ale nemají dostatek kuráže. Vy se však neste jako šlechtici, protože být viditelně tím, kým doopravdy jste, je čin hodný šlechtického stavu.